Còn cửa nào cho HTC sau 4 năm vắng trên bóng thị trường?

Trước khi những cái tên như Oppo, Realme, Techno Pova… cùng hàng loạt thương hiệu Trung Quốc khác tràn ngập thị trường, HTC đã từng là một thái cực chi phối cả thế giới công nghệ

Kể từ khi ra mắt thương hiệu tại Đài Loan, HTC là điện thoại di động gắn liền với rất nhiều yếu tố “đi đầu", từ điện thoại đầu tiên được tích hợp wifi, cho tới smartphone đầu tiên tích hợp công nghệ metaverse.

Cho tới năm 2013, HTC đã thực sự tạo nên bước ngoặt với series HTC One gồm One M7, One M8 và One M9. Tất cả đều mang một thiết kế đẹp, độ thực dụng cao với cấu hình mạnh mẽ, camera vượt trội cũng như một hệ thống loa kép BoomSound đầy ấn tượng thời bấy giờ.

Tuy nhiên, chỉ một vài năm sau đó, HTC đã có sự tuột dốc không phanh với những sản phẩm không ấn tượng cùng mức giá trên trời. Trong khi đó, rất nhiều thương hiệu điện thoại từ Đại lục đã nổi lên với những sản phẩm cấu hình cao với mức giá rẻ hơn đáng kể. Một thời gian sau, HTC chính thức “ngã ngựa” và gần như biến mất khỏi cuộc đua công nghệ.

Tiếp tục thành kẻ đi đầu với HTC Desire 22 Pro

Vào cuối tháng 6, HTC đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng cách tiếp tục series Desire với chiếc HTC Desire 22 Pro. Đặc biệt, đây là smartphone đầu tiên của hãng, hay cả thế giới được tích hợp công nghệ metaverse.

HTC Desire 22 Pro mang một thiết kế không mấy ấn tượng, cùng thông số cấu hình trung bình, với con chip Snapdragon 695 giá rẻ. Nhiều khả năng, Desire 22 Pro chỉ là một sản phẩm phục vụ cho nền tảng metaverse, bằng việc kết hợp với kính Vive Flow được HTC phát triển trong một vài năm gần đây.

Người dùng có thể truy cập vào vũ trụ ảo thông qua ứng dụng Viverse bằng kính Vive Flow, cùng với đó là vô vàn tiện ích metaverse, do chính HTC phát triển.

Theo chuyên gia công nghệ của T3, việc HTC tận dụng “cái trước” để nâng tầm “cái sau” là chiến lược không khả thi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là chiến lược đúng đắn của HTC khi không quá chú tâm vào thị trường điện thoại đang quá bão hòa hiện nay, mà HTC tập trung tới metaverse – xu hướng tất yếu của tương lai.

Vậy liệu HTC có thể trở lại? Câu trả lời có thể là có nhưng theo một hình thức khác, bởi lẽ HTC dường như đã cho mảng điện thoại “nghỉ ngơi”. Trong tương lai, nhiều khả năng HTC sẽ không còn được biết đến như một hãng sản xuất điện thoại flagship toàn cầu nữa. Thay vào đó là một hãng cung cấp “cầu nối” con người với vũ trụ ảo metaverse bằng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Viverse của mình.

Thái Hoàng