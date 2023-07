Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Viên về tội “Giết người”.

Đối tượng cùng tang vật được thu giữ. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại nhà ông Lê Duy Hợi (SN 1963, ở thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong) xảy ra vụ án giết người.

Ông Hợi và bố là cụ Lê Duy Mộc (91 tuổi) bị thương nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ ông Hợi là bà Nguyễn Thị Viên (SN 1968) cho rằng, ông Hợi giấu tiền đi chơi cờ bạc trên mạng. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Do bố chồng can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng nên bà Viên thù tức.

Ngày 25/6, bà Viên nảy sinh ý định giết chồng và bố chồng. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lợi dụng lúc hai người đang ngủ, bà Viên lấy 1 chiếc búa đập vào đầu ông Hợi.

Ông Hợi vùng dậy xô bà Viên ra và bỏ chạy ra đường. Bà Viên cầm búa đuổi theo ông Hợi ra đến cổng thì dừng lại, khóa cổng rồi đi vào trong nhà. Thấy bố chồng đang nằm dưới sàn nhà trong phòng ngủ, bà này dùng búa đập nhiều nhát vào đầu.

Sau đó, bà Viên vứt búa xuống sàn nhà rồi đi xuống bếp, lấy 1 con dao đâm nhiều nhát vào cụ Mộc. Thấy cụ Mộc nằm im không cử động, người này uống thuốc diệt cỏ và đâm 1 nhát vào phần mạn sườn bên trái của mình để để tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, 3 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu, đến ngày 27/6, cụ Mộc tử vong.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.