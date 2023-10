Để đến được các điểm bản Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao thuộc xã biên giới Mù Cả (Mường Tè - Lai Châu), các cán bộ, chiến sĩ công an xã Mù Cả phải đi quãng đường gần 40 km, trong đó 20 km đường quốc lộ 4H thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão, còn lại là men theo đường nương rẫy vượt qua những ngọn núi, vực thẳm sâu hút luôn rình rập tai nạn.

Trước năm 2018, Mù Cả được Bộ Công An xếp trong danh sách những địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, sau khi công an chính quy được bố trí về xã, những năm gần đây Mù Cả thường được nhắc đến là điểm sáng về tình hình an ninh trật tự, được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi danh sách địa bàn "trọng điểm phức tạp".

Với diện tích bằng một nửa tỉnh Bắc Ninh (gần 40.000 ha), xã biên giới Mù Cả chỉ có 6 cán bộ công an phụ trách duy trì an ninh trật tự địa bàn. Trưởng Công an xã được phân công phụ trách 2 bản, Phó trưởng Công an xã nắm địa bàn 2 bản, còn lại 4 cán bộ phụ trách 8 bản, 3 điểm bản. Hàng tuần các cán bộ đều đặn xuống bản tuyên truyền, thăm hỏi, nắm tình hình an ninh, trật tự.

Khó khăn nhất là 3 điểm bản Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao được hình thành do di dân tự do từ năm 2009, những điểm bản này hiện có 400 nhân khẩu là người Mông di dân từ Sơn La, Lào Cai và những nơi khác, không có điện, sóng điện thoại nên rất khó cho cán bộ công an phụ trách địa bàn. Được phân công "nắm" địa bàn 3 điểm bản này, thượng úy Sùng A Nhìa mỗi tuần phải xuống địa bàn ít nhất 1 lần không kể có sự việc đột xuất xảy ra, anh cho biết đường xuống các điểm bản này chỉ có thể đi mỗi người 1 xe máy vào những ngày khô ráo, nếu trời mưa buộc phải đi bộ nửa ngày mới vào đến nơi.

Tận mắt con đường gian khổ vào 3 điểm bản khó khăn nhất của xã Mù Cả:

Thượng úy Sùng A Nhìa xuống các điểm bản ít nhất mỗi tuần 1 lần, cũng không ít lần, Trưởng Công an xã, trung tá Trần Văn Duy (người đứng giữa) phối hợp với Phó Chủ tịch UBND xã , Lỳ Giò Xè (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra địa bàn cùng Sùng A Nhìa.

Đã 14 năm qua, với chủ trương thuyết phục người dân 3 điểm bản Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao trở về địa phương không thành, chính quyền huyện Mường Tè hiện nay đang chuẩn bị hoàn thiện các bước để thành lập bản mới bao gồm 3 điểm bản nằm chon von trên đỉnh núi xa xôi với đường đi vô cùng khó khăn.

Ngay cả những ngày trời nắng, rất nhiều đoạn đường dốc dựng đứng buộc phải nổ máy dắt bộ rất khó khăn.

Trung tá Trần Văn Duy cho biết, để vào các điểm bản này mỗi người chỉ đi một xe máy mà cũng phải quen, có kinh nghiệm mới đi được. Anh kể đã có lần chính anh ngã xe ở đoạn đường này, may mắn có người dân đang đi làm nương đỡ kịp không thì có lẽ đã rơi xuống vực.

Trong 5 năm phụ trách địa bàn các điểm bản Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao, thượng úy Sùng A Nhìa đã từng nhiều lần phải đi bộ vào các điểm bản vì trời mưa, đường dốc trơn trượt không thể đi xe máy.

Sùng A Nhìa được người dân trong các điểm bản coi như người nhà, gặp nhau là trò chuyện rất thân mật, gần gũi. Là người dân tộc Mông nên Sùng A Nhìa dễ dàng gần gũi với người dân, thực hiện nhiệm vụ "nắm" địa bàn thuận lợi hơn.

Do nhiều lần xuống 3 điểm bản Lù Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao nên trung tá Trần Văn Duy quen biết hầu hết người dân ở đây.

Phó điểm dân cư Lù Khò, Vàng A Nếnh là cựu quân nhân di cư từ tỉnh Sơn La thân thiết với các cán bộ xã, công an xã Mù Cả như người nhà.

Để nắm vững tình hình đời sống, an ninh trật tự trên địa bàn, thượng úy Sùng A Nhìa mỗi lần xuống bản đều tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng người dân, đặc biệt với các trưởng, phó điểm bản, các trưởng nhóm truyền đạo.

Trưởng nhóm truyền đạo Tin Lành ở điểm bản Lù Khò, Vàng A Mệnh cho biết tại điểm bản hiện có 12 /20 hộ dân (60 người) theo đạo Tin Lành, mỗi tuần sinh hoạt 1 lần vào ngày chủ nhật. Anh chia sẻ "chúng tôi luôn tuyên truyền bà con tin theo chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước".

Để nắm được tình hình tại điểm dân cư từ xa, cán bộ công an xã hướng dẫn người dân chọn các điểm cao để dò sóng, từ đó phản ánh kịp thời tình hình tại địa bàn.