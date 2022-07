Con gái phát hiện thi thể mẹ lìa đầu trong quán đồ nướng ở Hải Phòng

Xác nhận với PV tối nay (22/7), lãnh đạo UBND quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, người con gái của bà H. phát hiện mẹ mình tử vong trong quán, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chính quyền địa phương nhận được cấp báo vào khoảng 16h chiều nay.

Ngành chức năng phong toả hiện trường xung quanh ngôi nhà phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thu Hằng

Theo các nhân chứng có mặt, người con gái (27 tuổi) là chủ quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán”, địa chỉ tại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An là người đầu tiên phát hiện ra mẹ mình là bà H. (hơn 50 tuổi, trú tại Quán Trữ, Kiến An) tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, người con đến mở cửa dọn hàng thì nhìn thấy phần đầu của mẹ ở khu vực gần bếp ga tầng 1, phần thi thể còn lại ở trên giường tại tầng 2, nghi bị giết.

Rất đông người dân địa phương theo dõi việc khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thu Hằng

Ngay khi nhận được tin, cơ quan Công an quận Kiến An nhanh chóng phối hợp với Phòng Hình sự, Công an TP Hải Phòng phong toả hiện trường phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Thu Hằng

Cơ quan pháp y cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Được biết, bà H. sống đơn thân và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Bà theo con gái về ở tại quán ăn này được gần 2 tháng nay.