Con khóc đêm, mẹ trầm cảm - ‘bộ đôi’ đáng lo ngại của mẹ sau sinh

Con khóc đêm, ngủ không sâu giấc - combo đáng sợ của mẹ sau sinh

Các nhà nghiên cứu Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) phát hiện ra rằng những bà mẹ ngủ chung với con trong 6 tháng đầu có nhiều khả năng bị trầm cảm nhiều hơn những bà mẹ không ngủ chung. Lý do là người mẹ bị mất ngủ, căng thẳng, chán nản, mệt mỏi, stress vì con quấy khóc đêm….

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ quấy khóc đêm có liên quan mật thiết tới tình trạng trầm cảm của người mẹ, gây nguy hại cho cả mẹ và con.

Đối với mẹ, bị trầm cảm sau sinh khiến người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, hay có suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi, buồn chán, suy nhược thần kinh, thậm chí dễ dẫn đến hành vi nguy hiểm, tự gây hại cho bản thân và làm hại con mình. Khi đã bị trầm cảm sau sinh, người mẹ sẽ không có đủ tâm trí để chăm sóc cho gia đình và đứa con sơ sinh được tốt.

Trẻ quấy khóc đêm có liên quan mật thiết tới nhiều cảm xúc bất ổn của người mẹ. Ảnh: shutterstok

Đối với con, tình trạng khóc đêm, ngủ không ngon, hay giật mình ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần của trẻ: trẻ sẽ cảm thấy cô đơn, thiếu an toàn do cha mẹ đã quá mệt mỏi với việc dỗ dành mà buông xuôi. Trẻ thường xuyên không ngủ đủ sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, khả năng nhận thức, trí nhớ. Bên cạnh đó, khóc nhiều ảnh hưởng đến vị giác khiến trẻ sẽ giảm thèm ăn dẫn đến còi cọc chậm lớn. Giấc ngủ không đủ cũng khiến bé không phát triển chiều cao trong tương lai bởi nồng độ hormone trong giấc ngủ tăng trưởng tăng gấp 10 lần so với các thời điểm khác. Trầm trọng hơn, khóc nhiều tăng nguy cơ đột tử do trẻ có thể bị ức chế hô hấp, khó thở.

Giải pháp hỗ trợ cải thiện giấc ngủ cho bé

Người mẹ, để vượt được qua được nỗi sợ mang tên “trầm cảm sau sinh”, ngoài tự bản thân phải cân bằng tâm trạng, còn cần sự hỗ trợ của gia đình: chia sẻ việc chăm con, quan tâm đến tâm tư tình cảm của mẹ. Và đặc biệt quan trọng, gia đình cần giải quyết vấn đề con quấy khóc đêm để người mẹ được nghỉ ngơi, tái tạo sức khoẻ.

Muốn giải quyết vấn đề khóc đêm của trẻ, trước hết cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ khó ngủ

Nguyên nhân có thể là những thay đổi đột ngột giữa môi trường sống trong bụng mẹ và bên ngoài khiến bé chưa thích nghi được. Đó cũng có thể do bé khó chịu vì phòng quá nóng, quá ồn, quá lạnh, quá sáng, giường chiếu không sạch, quần áo không thoải mái, … Có thể những hoạt động ban ngày tác động vào hệ thần kinh non yếu và nhạy cảm của bé và ảnh hưởng đến giấc ngủ: ban ngày bé quá phấn khích hoặc bé tiếp xúc với nhiều người lạ…

Trong một nghiên cứu của Barr và cộng sự năm 1992, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng: trẻ đau bụng có tần suất khóc lâu hơn thông thường. Nghiên cứu khác của Pärtty và Kalliomäki 2017; O'Mahoney et al năm 2016 suy đoán rằng: cơ thể trẻ sơ sinh khá nhạy cảm nên bé dễ đau bụng, đầy hơi. Vì vậy, căng thẳng hệ tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu có thể khiến bé ngủ không sâu giấc, khóc về ban đêm.

