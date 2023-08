Theo Dailymail, hôm 16/8, sau khi hoàn thành lịch trình làm việc cùng mẹ tại New York, Pax Thiên và Angelina Jolie tới một số cửa hàng và phòng triển lãm tại khu phố nghệ thuật Soho ở Manhattan.

Trong một video được ghi lại cho thấy, Pax Thiên gặp sự cố nhỏ khi bước xuống xe cùng mẹ. Theo đó, sau khi Angelina Jolie bước xuống xe, vệ sĩ của cô đã vô tình đóng cánh cửa xe lại mà không biết con trai cô đang bước xuống. Pax Thiên suýt bị cửa xe đập vào mặt. Thấy vậy, Angelina Jolie phản ứng rất nhanh kiểm tra xem con trai có bị sao không. Tuy nhiên Pax Thiên vui vẻ bước xuống xe sau sự cố.

Pax Thiên luôn hộ tống mẹ trong nhiều sự kiện.

Cũng theo nguồn tin, Pax Thiên và mẹ đã có khoảng 1 ngày bên nhau. Angelina Jolie trông sành điệu, quyền lực với vest, giày cao gót đen. Trong khi đó, Pax Thiên chọn quần đen, áo nỉ cùng giày thể thao năng động thường thấy với máy ảnh bên cạnh.

Pax Thiên cùng mẹ và em gái Vivienne tới New York từ ngày 15/8. Pax Thiên luôn "hộ tống" Angelina Jolie trong mọi chuyến đi. Cậu từng đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie trong các phim First They Killed My Father, Without Blood ở Italy.

Pax Thiên sinh năm 2003. Năm 2007, Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt sang Việt Nam nhận nuôi Pax Thiên.