3 năm trước, tôi gặp Quyên tại tiệc sinh nhật của đồng nghiệp. Quyên cởi mở, hài hước, ngoại hình không quá nổi bật.

<p>Ngay lập tức, tôi có cảm tình với cách nói chuyện thông minh của Quyên. Tôi xin phép kết bạn Zalo, lưu số điện thoại của em.</p>

<p>Quyên vô tư đồng ý và cũng chẳng có biểu hiện nào đặc biệt dành cho tôi. Về sau, tôi biết em là con gái của một cổ đông trong công ty. Thực sự, thân thế của em càng khiến tôi hun đúc ý định theo đuổi.</p>

<p>Tôi tán tỉnh em qua mạng xã hội, tặng quà cho em vào các dịp đặc biệt. Tôi bày đủ trò lãng mạn chỉ mong em cảm động.</p>

<p>Sau bao chiêu trò và chi khá nhiều tiền, tôi cũng có được trái tim của em. Biết tôi là nhân viên chăm chỉ, cầu tiến của công ty, bố mẹ em rất quý mến.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-sinh-le-1469.png?width=768&s=v1FOSlPYukozwc3K_kqg9A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-sinh-le-1469.png?width=1024&s=7H9g0RcXxfrVqLds7LGtiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-sinh-le-1469.png?width=0&s=TqPxC7UqH7OUoeBxojR3LQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-sinh-le-1469.png?width=768&s=v1FOSlPYukozwc3K_kqg9A\" alt=\"anh 2 sinh le.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-sinh-le-1469.png?width=260&s=P6AeAIWvPRbDTEFRU5zQfQ\"></picture>

<figcaption>Chẳng lẽ chuyện tôi muốn nhà trai đẹp mặt trước nhà gái là sai hay sao? Ảnh minh họa: iStock</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của tôi chính là gia cảnh của hai nhà. Kinh tế <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/gia-dinh\">gia đình</a> tôi chỉ ở mức trung bình, bố mẹ làm giáo viên cấp 3. Trong khi đó, nhà bạn gái khá giả, bố mẹ làm kinh doanh, tiền bạc rủng rỉnh.</p>

<p>Biết tôi yêu con gái nhà giàu, bố mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ cho chín chắn. Hai người bảo ông bà xưa tính chuyện \"môn đăng hộ đối\" là không sai. Vợ chồng có gia cảnh trái ngược sẽ không tìm được tiếng nói chung, khó mà hạnh phúc.</p>

<p>Khi biết tôi dùng hết số tiền đóng phí học văn bằng 2 đưa người yêu đi du lịch, bố mẹ mắng tôi rất nhiều. Tôi nói thẳng với bố mẹ về việc Quyên là con một, nếu tôi lấy em thì tương lai như \"chuột sa chĩnh gạo\". </p>

<p>Nghe vậy, bố mẹ chỉ biết lắc đầu, bảo tôi không khéo vỡ mộng \"chạn vương\" mà nợ nần thì chồng chất.</p>

<p>Tôi rất tự tin vào khả năng của bản thân. Tôi chỉ thiếu một chỗ dựa vững chắc để phát triển sự nghiệp mà thôi.</p>

<p>Đúng kế hoạch, đầu năm nay, tôi cầu hôn và hứa sẽ cho Quyên một lễ cưới đẹp như mơ. Chúng tôi háo hức chọn lựa những dịch vụ tốt nhất cho lễ cưới.</p>

<p>Tuy nhiên, từ ngày biết tôi quyết cưới vợ giàu, bố mẹ lúc nào cũng rầu rĩ. Bố mẹ tôi than thở không biết đào đâu ra số tiền lớn để tổ chức cưới xin rình rang.</p>

<p>Mẹ tôi nói, đồng lương giáo viên bao năm chỉ đủ sống, không thể lo sính lễ hậu hĩnh, giúp tôi nở mặt nở mày. Mẹ đã cố hỏi vay họ hàng nhưng chẳng ai giúp đỡ. Mọi người còn cười nhạo bố mẹ tôi vay tiền cho con nuôi mộng \"chạn vương\".</p>

<p>Chẳng còn cách nào khác, tôi nhờ mẹ cầm cố sổ hồng vay nóng khoảng 300 triệu đồng. Số tiền đó sẽ dùng phần lớn mua nữ trang kim cương làm sính lễ. Sau cưới, tôi sẽ gom tiền mừng trả nợ cho người ta.</p>

<p>Thế nhưng, mẹ tôi cứ lo sợ đủ đường. Bà sợ cảnh xã hội đen đến nhà đòi nợ, tạt sơn, mắm tôm thì xấu hổ với đồng nghiệp, học trò...</p>

<p>Ngày cưới đang đến gần mà mẹ tôi cứ chần chừ, làm tôi sốt ruột vô cùng. Nếu sổ hồng đứng tên tôi thì tôi đã tự mình vay nóng.</p>

<p>Tôi phải làm sao thì bố mẹ mới tin tưởng, chung tay lo chuyện cưới xin đây?</p>

<p><strong>Độc giả Tuấn Nam</strong></p>

Tôi không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra trong bao năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-han-khi-biet-nguon-goc-2-cay-vang-me-ke-tang-toi-trong-ngay-cuoi-2226340.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-han-khi-biet-nguon-goc-2-cay-vang-me-ke-tang-toi-trong-ngay-cuoi-265.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225802","title":"Bạn trai chuyển 5 triệu mời người yêu cũ đến Đà Nẵng dự cưới","description":"Tôi phát hiện chồng sắp cưới chuyển khoản cho người yêu cũ 5 triệu đồng để mua vé máy bay đến Đà Nẵng dự đám cưới. Hành động của anh khiến tôi thực sự khó hiểu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-trai-chuyen-5-trieu-moi-nguoi-yeu-cu-den-da-nang-du-cuoi-2225802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ban-trai-chuyen-5-trieu-moi-nguoi-yeu-cu-den-da-nang-du-cuoi-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225189","title":"20 năm bên chồng, vợ tôi lúc ngủ vẫn gọi tên người cũ vì một bí mật","description":"Suốt những năm tháng qua, tôi luôn là người chồng mẫu mực, yêu chiều vợ. Nhưng đổi lại, tôi không biết vợ có từng thực lòng yêu thương mình không?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/20-nam-ben-chong-vo-toi-luc-ngu-van-goi-ten-nguoi-cu-vi-mot-bi-mat-2225189.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/20-nam-ben-chong-vo-toi-luc-ngu-van-goi-ten-nguoi-cu-vi-mot-bi-mat-952.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221138","title":"Bất ngờ đến công ty chồng buổi trưa, vợ chết lặng vì cảnh trong phòng","description":"Muốn cho chồng điều bất ngờ, tôi đến tận công ty gặp anh. Nhưng cảnh tượng trong phòng làm việc khiến tôi đứng không vững.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-den-cong-ty-chong-buoi-trua-vo-dung-hinh-phat-hien-chong-phan-boi-2221138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bat-ngo-den-cong-ty-chong-buoi-trua-vo-chet-lang-vi-canh-trong-phong-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223639","title":"Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ","description":"Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-gai-sau-2-nam-bong-dung-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-2223639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-bo-sau-2-nam-bong-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:33:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224417","title":"Lần đầu gặp chị chồng tương lai, tôi sững sờ khi biết đó thực sự là ai","description":"Vừa nhìn thấy chị chồng tương lai, tôi có chút ngờ ngợ. Có vẻ chị cũng đã biết tôi.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-dau-gap-chi-chong-tuong-lai-toi-sung-so-khi-biet-do-thuc-su-la-ai-2224417.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lan-dau-gap-chi-chong-tuong-lai-toi-sung-so-khi-biet-do-thuc-su-la-ai-625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:58:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223584","title":"Đi vay từng đồng chữa bệnh, vợ điếng người nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ","description":"Hơn 6 năm ở nhà chồng, tôi cung phụng gia đình anh, chưa từng để bố mẹ chồng phải chi một xu dù là tiền điện, tiền nước. Nhưng lúc tôi bị ốm, thái độ của tất cả khiến tôi nín lặng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-vay-tien-chua-benh-chong-lai-giau-quy-den-2223584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdd-pikist-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221475","title":"Lên thăm thông gia nằm viện, mẹ tôi khóc nghẹn vì sự quá quắt của mẹ chồng","description":"Thay vì đón nhận tấm lòng của thông gia, mẹ chồng tôi đã có thái độ rất khó chấp nhận.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/len-tham-thong-gia-nam-vien-me-toi-khoc-nghen-vi-su-qua-quat-cua-me-chong-2221475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/len-tham-thong-gia-nam-vien-me-toi-khoc-nghen-vi-su-qua-quat-cua-me-chong-1495.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:21:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223280","title":"Sau 7 năm ở rể, tôi phát hiện bí mật đau lòng","description":"Sau 7 năm ở rể, nuôi con một mình, tôi đau đớn phát hiện đứa bé không cùng huyết thống, là kết quả của việc vợ ngoại tình với người đàn ông khác trước khi qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-7-nam-o-re-toi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-co-con-voi-nguoi-khac-2223280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sau-7-nam-o-re-toi-phat-hien-bi-mat-dau-long-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223028","title":"Tò mò vào Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi sốc nặng khi thấy tên cô ấy","description":"Khi con gái vừa tròn 6 tháng tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Chị đồng nghiệp đưa cho tôi xem Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi đã đi từ tò mò, bất ngờ đến bật khóc vì quá tức giận.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-2223028.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1446.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T23:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220347","title":"Chàng rể 5 năm ở nhà vợ phải lén lút khấn vái bố mẹ đẻ","description":"Suốt 5 năm ở rể, tôi luôn đau đáu về bố mẹ đẻ đã khuất. Tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, được hương khói cho bố mẹ nhưng sao khó quá.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-re-5-nam-toi-phai-len-lut-khan-vai-bo-me-de-2220347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anhdd-pikist-946.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222222","title":"Lấy nhau 2 tháng, tôi vẫn chưa có đêm tân hôn cùng chồng","description":"Dù đã kết hôn 2 tháng nhưng tôi vẫn không có đêm tân hôn với chồng. Mỗi lần tôi chủ động bày tỏ ý muốn được gần gũi, chồng tôi đều tìm đủ lý do để né tránh.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-2222222.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-558.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222214","title":"Chồng ngoan lộ chuyện ngoại tình vì câu nói ngây thơ của con gái 4 tuổi","description":"Mẹ tôi từng nói: \"Đàn ông có quá nhiều ưu điểm cũng chính là một loại nhược điểm\". Mẹ lo tôi sẽ phải vất vả để giữ chồng. Tôi sợ rằng, mẹ đã nói đúng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-2222214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-368.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222081","title":"Khách dẫn trẻ con ngồi kín 2 bàn tiệc, mẹ chồng nàng dâu khẩu chiến ở đám cưới","description":"Tiệc cưới của tôi chuẩn bị 30 bàn thì có đến 2 bàn trẻ con ngồi kín. Đó là con cháu của khách bên nhà chồng dẫn theo. Tôi và mẹ chồng đã cãi nhau ngay trong buổi lễ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-dan-tre-con-ngoi-kin-2-ban-tiec-me-chong-nang-dau-khau-chien-o-dam-cuoi-2222081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/pexels-rene-asmussen-4181649-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221944","title":"Bạn trai cũ kết hôn, tôi bất ngờ khi thấy cô dâu trong ảnh cưới","description":"Nghe tin bạn trai cũ sắp cưới vợ, tôi không tránh khỏi tò mò. Tôi vào trang cá nhân của anh và xem ảnh đại diện mới. Nhìn cô dâu trong bức hình cưới, tôi phải dụi mắt mấy lần.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-trai-cu-ket-hon-toi-bat-ngo-khi-thay-co-dau-trong-anh-cuoi-2221944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-pxfuel-637.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221939","title":"Cưới lần hai với người chồng hơn 40 tuổi, tôi gặp cú sốc đêm tân hôn","description":"Đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc, ngọt ngào lại biến thành vũng lầy, khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng mới cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-2221939.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221269","title":"Dù gia đình khá giả, tôi vẫn tình nguyện ở rể vì một lý do","description":"Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-2221269.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220721","title":"Giận tím người khi vợ lấy tên nữ đồng nghiệp tôi từng say nắng đặt cho con gái","description":"Vợ nói tôi đã đặt tên cho con trai, tên con gái sẽ do cô ấy đặt. Vợ khẳng định, cái tên này chắc chắn sẽ khiến tôi thích. Tôi không hề biết rằng, cô ấy đang ấp ủ một âm mưu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-gian-vo-tim-nguoi-khi-nhin-thay-ten-con-gai-trong-giay-khai-sinh-2220721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gian-tim-nguoi-khi-vo-lay-ten-nu-dong-nghiep-toi-tung-say-nang-dat-cho-con-gai-1550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:05:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220523","title":"10 năm qua, vợ sống quá tốt nhưng tôi vẫn muốn ly hôn","description":"Từ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động, chỉ nghĩ đến việc ly hôn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-2220523.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-203.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:20:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219714","title":"Nữ giám đốc mất tất cả vì say đắm huấn luyện viên thể hình","description":"Sau 5 năm kết hôn, có trong tay sự nghiệp, tiền bạc, thế nhưng tôi lại sa vào cuộc tình vụng trộm, để rồi đánh mất tất cả trong thời gian ngắn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-ngoai-tinh-voi-huan-luyen-vien-the-hinh-2219714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-say-dam-huan-luyen-vien-the-hinh-166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220081","title":"Phát hiện chồng cho tiền bạn gái cũ, vợ có hành động khiến tôi bật khóc","description":"Một tối, vợ ngồi trước mặt tôi nghiêm nghị hỏi: \"Thùy Liên là ai mà anh cho cô ấy một số tiền lớn như vậy, còn phải giấu danh tính?\". Câu hỏi quá bất ngờ của vợ khiến tôi không khỏi lúng túng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-2220081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219556","title":"Tôi rơi vào tình huống khó xử trước lời tâm sự gan ruột của mẹ vợ","description":"Chỉ sau 2 năm ở rể, nỗi đau liên tiếp đến với tôi. Không chỉ mất vợ vì tai nạn, tôi còn rơi vào tình huống khó xử vì những lời tâm sự của mẹ vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-roi-vao-tinh-huong-kho-xu-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-2219556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/o-re-toi-suyt-guc-nga-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-675.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219054","title":"Lấy chồng giàu hơn 17 tuổi, tôi vỡ mộng sau một năm chung sống","description":"Chênh lệch tuổi tác khá xa, ai cũng nói tôi cưới anh vì tiền. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, bài toán này tôi đã tính sai.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-2219054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-255.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218806","title":"Giận chồng, vợ nói lời cay đắng, ai ngờ gặp chuyện đau lòng","description":"Suốt 5 năm kết hôn, những bữa cơm tối ở nhà của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào anh cũng chỉ lấy lý do bạn bè, các mối quan hệ để nhậu nhẹt đến tận nửa đêm mới về.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-2218806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-1051.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218558","title":"Nghe con trai 8 tuổi kể chuyện, tôi quyết định chấm dứt việc ngoại tình","description":"Tôi nghe con trai kể, chợt lặng người xúc động. Một đứa bé 8 tuổi, trải qua biến cố bỗng như già đi. Chính những người làm cha làm mẹ đã buộc con mình phải lớn lên bằng những tổn thương quá lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-2218558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

