Sáng kiến “Bản tin số về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao” của nhóm tác giả Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh được triển khai là một trong những minh chứng về việc thay đổi phương pháp chuyển tải thông tin, tiếp cận rộng rãi đến công chúng.

Bản tin số về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao trên Fanpage của Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC, Công an tỉnh Bắc Kạn

Nắm bắt xu thế sử dụng mạng xã hội và các tiện ích trên nền tảng số, nhóm tác giả đã cho ra mắt Bản tin và được Hội đồng đánh giá, xét công nhận sáng kiến trong Công an tỉnh đánh giá cao và đưa vào triển khai thực hiện từ tháng 3/2024. Bản tin được xây dựng, đăng tải định kỳ hằng tháng thông qua fanpage facebook “Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC, Công an tỉnh Bắc Kạn” là những thông tin nổi bật liên quan đến tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng với những thông tin dễ hiểu, hữu ích và kịp thời.

Đồng thời những bản tin này được đăng tải trên bảng Led tại các khu vực trung tâm thành phố Bắc Kạn đã thu hút hơn 20 nghìn lượt người tương tác và chia sẻ. Việc biên dựng được thực hiện ngoài giờ hành chính, nên không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Nhiệm vụ này đã góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng về sử dụng phần mềm và khai thác tối đa các trang thiết bị được trang cấp, tạo phong trào thi đua, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn.

Thông qua fanpage facebook này và những thông tin được đưa ra, đơn vị cũng thường xuyên nhận được tương tác từ người dùng mạng xã hội thông qua các câu hỏi, thắc mắc hoặc thông tin tố giác tội phạm. Kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm, hoặc vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng đã kịp thời được ngăn chặn.

Mô hình Camera an ninh được triển khai tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

Cũng ứng dụng trên môi trường mạng, tăng khả năng tương tác, mô hình an ninh trật tự “Phố phường bình yên” được Công an phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn triển khai từ tháng 8/2021. Việc duy trì các nhóm Zalo với các tổ dân phố đã kịp thời cập nhật thông tin hai chiều về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từ đây đã phát huy được vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó mô hình “Camera an ninh” đã được triển khai tại 11 xã, phường trên toàn tỉnh đã và đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an điều tra khám phá những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Năm 2024 là năm được Bộ Công an xác định là năm chuyển đổi trạng thái làm việc từ truyền thống sang môi trường điện tử và thực hiện chuyển đổi số trên các mặt công tác. Chính vì vậy lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã và đang nỗ lực chuyển đổi, nhất là chuyển đổi phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay toàn tỉnh đã thu nhận 368.063 hồ sơ cấp Căn cước, định danh điện tử. Trong những ngày qua, để chuẩn bị cho việc kết thúc sứ mệnh lịch sử của Chứng minh nhân dân vào ngày 31/12/2024, lực lượng Công an các cấp tổ chức rà soát, đi từng nhà, rà từng nhân khẩu trên địa bàn vận động công dân thực hiện Căn cước, giúp họ hiểu được tiện ích và tham gia. Đã có 75.345 hồ sơ thông tin công dân vào Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID, 79 nghìn hồ sơ được tích hợp Bảo hiểm y tế. Đã có 2.042 giấy chuyển tuyến và 1.289 giấy hẹn khám lại hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Thực hiện Luật Giao dịch điện tử, người dân có thể xuất trình bằng lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID khi tham gia giao thông mà không cần mang giấy tờ như trước và triển khai đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình trên VNeID.

Thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ, người dân được hưởng nhiều tiện lợi, đây là nền tảng để thực hiện các tiện ích công dân số. Hiện nay Công an tỉnh đang triển khai cung cấp 123 dịch vụ công trực tuyến. Trong 11 tháng năm 2024, đã tiếp nhận giải quyết 78.742 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,32%, tiết kiệm hàng tỷ đồng.

Tích cực tham gia, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật theo chức năng của lực lượng Công an thời gian tới, Công an Bắc Kạn tiếp tục bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm và tính chất của địa bàn. Chú trọng đào tạo thế hệ cán bộ Công an thời kỳ công nghệ số thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số…Góp phần hoàn thành chuyển đổi trạng thái làm việc lên môi trường điện tử trong năm 2025 theo định hướng của Bộ Công an.

Theo Thùy Dương (TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN)