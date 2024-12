Sáng 15/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/12/2024, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Công an tỉnh Bình Dương ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: UBND tỉnh

Cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Trên lĩnh vực an ninh, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tập trung đông người đình công, khiếu kiện, không để hình thành điểm nóng phức tạp, kéo dài; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là những nhóm thanh, thiếu niên sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm để gây án, giải quyết mâu thuẫn; đối tượng hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh; tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản; tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ; các đối tượng kinh doanh có hoạt động bảo kê; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm mua bán người, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng; hoạt động trốn thuế, đầu cơ hàng hóa; các đối tượng kinh doanh, vận chuyển, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với tội phạm về ma túy, tập trung quản lý chặt các đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội, đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; triệt xóa các đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

Tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã; phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông; các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; các cơ sở không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các cơ sở đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ vẫn lén lút hoạt động trong dịp Tết.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Ngay sau khi có lệnh xuất quân, lực lượng Công an tỉnh đã ra quân biểu dương lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch.

Cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm tuyệt đối không bao che, dung túng, hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động lộng hành, gây mất ANTT, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết.

Sáng cùng ngày đồng loạt các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương cũng tiến hành lễ ra quan. Cụ thể, tại thành phố Thủ Dầu Một, Công an TP. Thủ Dầu Một đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Nhiệm vụ trọng tâm của đợt ra quân là đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, biểu tình gây rối an ninh, trật tự; đồng thời, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hoạt động gây bức xúc trong dư luận. Đảm bảo cho nhân dân được vui đón Tết 2024 được an toàn, bình yên.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã phát động lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ tạo khí thế ra quân sôi nổi, hiệu quả. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp tốt với lực lượng Công an thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kết quả của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ngô Huyền