Sáng nay (12/3), Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Lào bắt giữ đối tượng Giàng A Mua (25 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Giàng A Mua bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Trước đó, vào năm 2023, Giàng A Mua bị Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Giàng A Mua tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19/4/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh chuyên án với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn huyện Krông Nô, thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đến ngày 25/5/2023, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Giàng A Mua về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".