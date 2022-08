Nghệ An: Bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi, đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong.

Xóm trưởng xóm Liên Sơn (xã Kim Liên) Chu Tự Mạnh thông tin, khoảng 18h ngày 30/8, người dân sống xung quanh nghe tiếng hô thất thanh từ nhà của anh Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1984).

Người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ tang cho bé trai 7 tuổi. Ảnh: Bảo Quang

Khi người dân tới nơi thì thấy anh Đ. đang ở gần con trai là N.N.T.H (SN 2015). Người nhà và hàng xóm đưa cháu H. đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Nam Đàn nhưng cháu đã tử vong.

Theo ông Chu Tự Mạnh, anh Đ. xuất hiện những biểu hiện bất thường từ khoảng hơn một năm nay.

Một người hàng xóm cho biết, anh Đ. đi chữa trị ở bệnh viện mới trở về nhà. Trong thời gian nằm viện, anh Đ. đã nhảy từ trên tầng cao xuống đất bị thương nặng ở chân. Sau khi trở về nhà anh Đ. nằm yên một chỗ trong nhiều ngày, thời gian gần đây anh Đ. bắt đầu tự đi lại nhưng rất khó khăn.

Hiện cơ quan Công an Nghệ An đang xác minh, khám nghiệm tử thi và làm rõ vụ việc.