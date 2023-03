Ngày 12/3, cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã có nhận định ban đầu vụ phát hiện thi thể hai thanh niên dưới kênh ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Hai nạn nhân là anh Nguyễn Danh Lợi (20 tuổi) và Đinh Văn Lộc (20 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan CSĐT kết luận hai nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, suy hô hấp, phù phổi cấp do ngạt nước. Công an nhận định đây là vụ tai nạn giao thông, không có dấu hiệu tội phạm khác.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: E.X

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 22h ngày 11/3, người dân ở ấp 1, xã Tân Lập 1, nghe tiếng xe máy chạy rất nhanh trên đường Bắc kênh 1 (hay còn gọi Kênh Năng).

Khi đến dốc cầu bắc ngang kênh, một thanh niên đi trên xe máy la lên “quẹo, quẹo”. Tuy nhiên, người cầm lái không giảm tốc độ mà lao thẳng xuống kênh nước.

Mọi người đến thì thấy thi thể anh Nguyễn Danh Lợi; khi đó trên cơ thể thanh niên này có hai vết thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phước đến hiện trường, cùng người dân kéo xe SH từ dưới kênh lên bờ. Đến khoảng 2h ngày 12/3, trong lúc tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện thêm thi thể anh Đinh Văn Lộc nằm gần nơi trục vớt chiếc SH.

Theo cơ quan công an, trên cơ thể anh Lộc có một vết thương rách da lõm sọ dài khoảng 0,7cm.

Quá trình điều tra, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lộc và Lợi có đến quán nhậu ở xã Tân Lập 1, để dự tiệc sinh nhật. Quán nhậu nói trên cách hiện trường khoảng 1,5km.