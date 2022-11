Công an Khánh Hòa có thêm Phó Giám đốc

Sáng 1/11, theo ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm với Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng phòng Tham mưu Công an Khánh Hòa giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng quyết định thăng cấp bậc hàm cho ông Trúc từ Thượng tá lên Đại tá.

Đại tá Trần Minh Trúc (bên trái) trong lễ công bố quyết định. Ảnh: Sơn Hồng.

Dự lễ bổ nhiệm nhân sự Công an tỉnh, còn có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Minh Trúc hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trúc, 45 tuổi, quê Bình Định, từng kinh qua các vị trí như Trưởng phòng Trinh sát ngoại tuyến; Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Hiện, Công an Khánh Hòa 4 Phó giám đốc gồm: Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Đại tá Đinh Hồng Nghiệp, Đại tá Nguyễn Bá Thành và Đại tá Trần Minh Trúc vừa được bổ nhiệm.