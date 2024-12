Ngày 15/12, tại Quảng trường Hùng Vương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 2 năm 2024.

Đây là dịp để lực lượng công an biểu dương sức mạnh, tạo khí thế quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng thời, sự kiện cũng nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh lễ khai mạc được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì. Ảnh: Đức Hoàng

Mặc dù thời tiết lạnh giá giữa mùa đông nhưng các cán bộ, chiến sỹ của các đoàn tham dự đại hội, hội thi đã nỗ lực thể hiện, mang tới những màn trình diễn võ thuật, nghiệp vụ mãn nhãn.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại hội với sự tham gia của gần 3.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Đức Hoàng

Phần duyệt đội ngũ. Ảnh: Đức Hoàng

Nữ chiến sỹ kéo xe ô tô. Ảnh: Đức Hoàng

Nữ chiến sỹ thể hiện sức mạnh cả khi mũi giáo đang kề vào yết hầu. Ảnh: Đức Hoàng

Các màn biểu diễn võ thuật mãn nhãn của lực lượng công an dưới thời tiết giá lạnh. Ảnh: Đức Hoàng

Các chiến sỹ trình diễn sức mạnh khi ô tô lăn qua người. Ảnh: Đức Hoàng

Kỹ thuật vận động khắc phục vật cản do các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện. Ảnh: Đức Hoàng

Phần trình diễn với sự góp mặt của các chú chó nghiệp vụ. Ảnh: Đức Hoàng