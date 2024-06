Nhiều hoạt động khuyến khích người dân chuyển đổi số

Xác định “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023” (Đề án 06) có ý nghĩa rất quan trọng; thời gian qua Công an tỉnh Quảng Nam đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực tổ công tác Đề án 06 ba cấp, chủ động tham mưu kịp thời chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện.

Cán bộ công an hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Với nỗ lực tiên phong đi đầu trong thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo và thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận việc chuyển đổi số.

Điển hình, trong đợt cao điểm hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào tháng 5/2023, công an Quảng Nam đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân thi đua tham gia tạo lập, kích hoạt VNeID”.

Công an Quảng Nam đến tận trường học hướng dẫn cài đặt định danh điện tử, thực hành dịch vụ công trực tuyến

Công an các huyện Thăng Bình, Núi Thành, TP. Tam Kỳ phối hợp với ngành giáo dục, các trường THPT chọn học sinh cùng nơi thường trú với số công dân cần kích hoạt tài khoản để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản cho công dân ở nơi cư trú và chọn ngày chủ nhật hàng tuần trở thành “Ngày tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Trong khi đó, công an huyện Tây Giang phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền và đưa vào giảng dạy, thực hành ngoại khoá các nội dung về: cài đặt, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; để học sinh trở thành các “hạt nhân” tuyên truyền, nhân rộng Đề án 06 đến người thân, gia đình, hàng xóm… Đồng thời, đơn vị huy động các doanh nghiệp viễn thông cấp sim di động miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Hiệu quả tích cực

Với việc tích cực thực hiện chuyển đổi số, lực lượng công an Quảng Nam đã cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; công khai, minh bạch… Bên cạnh đó, công tác làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Hiện, Quảng Nam đã hoàn thành 2 nhiệm vụ: cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện cấp trên địa bàn; và vượt chỉ tiêu được giao về tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an tỉnh cũng thường xuyên duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Việc ứng dụng được dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử, CCCD trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích khác liên quan đem lại nhiều lợi cho người dân, doanh nghiệp; phục vụ tốt cho việc kết nối chia sẻ làm giàu cơ sở dữ liệu dữ liệu dùng chung với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh; giúp khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Đến nay, công an Quảng Nam đã hoàn thành 25/25 dịch vụ công thiết yếu của đề án, trong đó có 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông; đã phát sinh hồ sơ đối với 8/28 dịch vụ công thiết yếu.

Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, 11/25 và 1/28 dịch vụ công thiết yếu của lực lượng công an chủ trì, nhiều thủ tục có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%.

Công an tỉnh cũng chủ trì tham mưu thực hiện hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID thay thế bảo hiểm y tế. Qua đó, nâng cao chất lượng, tăng tính chính xác dữ liệu của người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh.

Quảng Nam đã hoàn thành 2 nhiệm vụ: cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện và vượt chỉ tiêu về tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Bên cạnh đó, công an tỉnh tổ chức triển khai phần mềm quản lý lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; triển khai thiết bị và phần mềm xác thực thông tin công dân tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; triển khai chi trả trợ cấp qua tài khoản trong lĩnh vực an sinh xã hội, người hưởng lương hưu…; áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, y tế, và nhiều lĩnh vực khác hiệu quả.

Đặc biệt, công an tỉnh đã triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID. Phối hợp với Cảng hàng không Chu Lai triển khai thực hiện sử dụng định danh điện tử mức 2 phục vụ người dân đi tàu bay từ ngày 1/6/2023.

Đơn vị này còn phối hợp, hướng dẫn các ngân hàng phát triển các tính năng khai thác thông tin khách hàng thông qua mã QR trên CCCD hoặc tài khoản VNeID mức 2.

Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng Smart Quảng Nam. Hiện, ứng dụng này cơ bản hoàn thiện các chức năng tiện ích cung cấp thông tin, dịch vụ công, các dịch vụ thiết yếu cho công dân, tra cứu hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đang tổ chức chức triển khai “mô hình 24 chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)” để dùng tài khoản VNeID đăng nhập vào ứng dụng này và nhiều nền tảng ứng dụng, trang web của tỉnh.

Ngoài ra, công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể, sở, ban, ngành; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã triển khai, thu thập, cập nhật, làm giàu dữ liệu theo chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ.

Nguyễn Nam