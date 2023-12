{"article":{"id":"2226195","title":"Công an Thanh Hóa bắt nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán hàng tấn pháo nổ","description":"Công an TP Thanh Hóa liên tiếp triệt phá, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn, liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia.","contentObject":"<p>Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường - Công an TP Thanh Hóa phát hiện nhóm kín trên Telegram do một đối tượng (ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trực tiếp quản lý, thường xuyên trao đổi, liên lạc mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ với các đối tượng trên địa bàn cả nước.</p>

<p>Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ nói trên gồm: Võ Công Phước (SN 1997, trú ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tại xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); Bùi Khắc Lâm (SN 1998, trú ở thôn Minh Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình); Đỗ Văn Long (SN 1989, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Lý Đình Khang (SN 2001, trú tại khu Hưng Long, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp3-sao-chep-1275.jpg?width=768&s=KvkT-ykSa6fRdUYG4c9EEA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp3-sao-chep-1275.jpg?width=1024&s=Ybw_MZwGoaNQ45bpjYVmCA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp3-sao-chep-1275.jpg?width=0&s=rPLA-epBKy32fMObAp5SxQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp3-sao-chep-1275.jpg?width=768&s=KvkT-ykSa6fRdUYG4c9EEA\" alt=\"phao tp3 sao chep.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp3-sao-chep-1275.jpg?width=260&s=xzY3ELzzckLmS_5V_5MABg\"></picture>

<figcaption>Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: CACC)</figcaption>

</figure>

<p>Quá trình truy bắt, khám xét, công an đã thu giữ 70kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo.</p>

<p>Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2023 đến nay đã nhập lậu pháo từ Trung Quốc về Việt Nam và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp1-1276.jpg?width=768&s=RlRTTd0srddcX6drTO9csQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp1-1276.jpg?width=1024&s=YY15cxJr23DK33gnR4mpTA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp1-1276.jpg?width=0&s=s8CRRo05Hn-qfkJr-oR5Qw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp1-1276.jpg?width=768&s=RlRTTd0srddcX6drTO9csQ\" alt=\"phao tp1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp1-1276.jpg?width=260&s=knvcULYhPhvjwSB5wEcwdQ\"></picture>

<figcaption>Các loại pháo nổ được nhóm đối tượng nhập về Việt Nam (Ảnh: CACC)</figcaption>

</figure>

<p><strong>Sản xuất pháo hoa giả</strong></p>

<p>Ngày 8/12, Công an TP Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo hoa giả làm sản phẩm của Bộ Quốc phòng.</p>

<p>Các đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Đức Anh (SN 1987, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Long Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là pháo hoa.</p>

<p>Vũ Thị Trang (SN 1988, trú tại thôn Tân Thành, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng chuyên quảng cáo, mua bán pháo hoa giả.</p>

<p>Trần Văn Vũ (SN 1998, trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là đối tượng trực tiếp tham gia gia công, sản xuất pháo hoa giả tại kho sản xuất của Đức Anh.</p>

<p>Phạm Thị Nụ (SN 1988, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) là đối tượng chuyên cung cấp vỏ hộp, tem nhãn mác giả cho đối tượng Đức Anh để phục vụ sản xuất pháo hoa giả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp2-1277.jpg?width=768&s=XWK0VB9-Iq8oi2-DXmheDQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp2-1277.jpg?width=1024&s=h8_NNM1hprkO_s1KeAc6ug\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp2-1277.jpg?width=0&s=_keDahspjjp7ulFqYP31Hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp2-1277.jpg?width=768&s=XWK0VB9-Iq8oi2-DXmheDQ\" alt=\"phao tp2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phao-tp2-1277.jpg?width=260&s=A3biSH6pgl9HpKho6RFelg\"></picture>

<figcaption>Cơ quan công an kiểm tra sản phẩm pháo hoa giả. (Ảnh: CACC)</figcaption>

</figure>

<p>Khám xét nơi ở của các đối tượng này, công an đã thu giữ 500 giàn pháo hoa các loại với tổng trọng lượng 600kg; 400kg các thành phẩm dùng để sản xuất pháo; 2kg bột thuốc pháo hoa; hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa Bộ Quốc phòng và nhiều vật chứng khác phục vụ cho việc sản xuất pháo hoa giả.</p>

<p>Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2023 đến nay đã câu kết với nhau để sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Hồ sơ vụ án ","detailUrl":"/phap-luat/ho-so-vu-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ho-so-vu-an","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-an-thanh-hoa-bat-nhieu-doi-tuong-san-xuat-buon-ban-hang-tan-phao-no-2226195.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cong-an-thanh-hoa-bat-nhieu-doi-tuong-san-xuat-buon-ban-hang-tan-phao-no-1273.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cong-an-thanh-hoa-bat-nhieu-doi-tuong-san-xuat-buon-ban-hang-tan-phao-no-1274.jpg","updatedDate":"2023-12-12T19:11:42","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225538","title":"Khởi tố 23 người trong vụ cán bộ UBND và công an xã cấp khống tài liệu giả","description":"Ngày 11/12, Cơ quan điều tra ở Tiền Giang đã khởi tố 23 người trong vụ giả mạo trong công tác do cán bộ thuộc UBND và Công an xã đã cấp khống tài liệu giả để những người bên ngoài sử dụng hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe máy.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-23-nguoi-vu-can-bo-ubnd-va-cong-an-xa-cap-khong-tai-lieu-gia-2225538.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/khoi-to-23-nguoi-trong-vu-can-bo-ubnd-va-cong-an-xa-cap-khong-tai-lieu-gia-579.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224703","title":"Bắt người phụ nữ cho vay lãi suất 200%/năm, thu lợi bất chính 800 triệu đồng","description":"Từ tin báo người dân gọi điện nào đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ vụ người phụ nữ cho vay lãi nặng lên đến 208,05%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-suat-200-nam-thu-loi-bat-chinh-800-trieu-dong-2224703.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-suat-200nam-thu-loi-bat-chinh-800-trieu-dong-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:35:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224694","title":"Xưng công an cầm súng vào tiệm game bắn cá cướp, khống chế người","description":"Hai đối tượng tự xưng là công an xông vào tiệm game bắn cá dùng súng cướp tài sản rồi khống chế con trai chủ tiệm đưa lên xe tẩu thoát.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xung-cong-an-cam-sung-vao-tiem-game-ban-ca-cuop-khong-che-nguoi-2224694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xung-cong-an-cam-sung-vao-tiem-game-ban-ca-cuop-khong-che-nguoi-856.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:46:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223302","title":"Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng ở miền Tây","description":"Bà Nguyễn Thị Thu Giang dùng các giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người ở Đồng Tháp.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-10-ty-dong-o-mien-tay-2223302.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bat-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-10-ty-dong-o-mien-tay-948.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:26:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221049","title":"Bắt người phụ nữ cho vay lãi 500%/năm từ tin tố giác gọi cho Giám đốc Công an","description":"Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 547,5%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-547-5-nam-tu-tin-to-giac-goi-cho-giam-doc-cong-an-2221049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-500nam-tu-tin-to-giac-goi-cho-giam-doc-cong-an-584.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:44:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220714","title":"Truy tìm đối tượng cầm đầu mua bán lô đề 1,5 tỷ đồng/ngày ở Thanh Hóa","description":"Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng/ngày, hiện đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn khỏi địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ vụ án ","detailUrl":"/phap-luat/ho-so-vu-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ho-so-vu-an","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-tim-doi-tuong-cam-dau-mua-ban-lo-de-1-5-ty-dong-ngay-o-thanh-hoa-2220714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/truy-tim-doi-tuong-cam-dau-mua-ban-lo-de-15-ty-dongngay-o-thanh-hoa-926.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219459","title":"Khởi tố 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng","description":"Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí thực hiện vụ cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong vừa bị khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản và giết người.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-2-doi-tuong-cuop-ngan-hang-dam-bao-ve-tu-vong-o-da-nang-2219459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/khoi-to-2-doi-tuong-cuop-ngan-hang-dam-bao-ve-tu-vong-o-da-nang-664.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T16:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219040","title":"Vợ tổ chức nhậu với bạn tại nhà, chém chồng tử vong bằng hàng chục nhát dao","description":"Sau khi nhậu, người vợ chém chồng tử vong bằng hàng chục nhát dao. Nghi phạm đang bị cơ quan điều tra ở Trà Vinh tạm giữ hình sự.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-to-chuc-nhau-voi-ban-tai-nha-chem-chong-tu-vong-bang-hang-chuc-nhat-dao-2219040.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/vo-to-chuc-nhau-voi-ban-tai-nha-chem-chong-tu-vong-bang-hang-chuc-nhat-dao-214.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217312","title":"Tạm giữ nghi phạm chém lìa cánh tay của nam thanh niên","description":"Cơ quan điều tra ở Trà Vinh đang điều tra vụ nam thanh niên bị chém lìa cánh tay khi ngồi sau xe máy chạy trong đêm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-giu-nghi-pham-chem-lia-canh-tay-cua-nam-thanh-nien-2217312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/tam-giu-nghi-pham-chem-lia-canh-tay-cua-nam-thanh-nien-609.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T11:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217107","title":"Nữ nhân viên hợp đồng của bệnh viện tham ô hàng trăm triệu đồng","description":"Bị can Giáp Thị Mỹ Hạnh, nhân viên hợp đồng lao động với Công đoàn cơ sở thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh bị bắt giam vì tham ô hàng trăm triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-nhan-vien-hop-dong-cua-benh-vien-tham-o-hang-tram-trieu-dong-2217107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/nu-nhan-vien-hop-dong-cua-benh-vien-tham-o-hang-tram-trieu-dong-1336.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T18:18:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216347","title":"Bắt hai 'siêu trộm' gây ra các vụ trộm cắp trị giá 1 tỷ đồng ở miền Tây","description":"Công an tỉnh Tiền Giang khám phá nhanh, bắt giữ hai siêu trộm gây ra các vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-hai-sieu-trom-gay-ra-cac-vu-trom-cap-tri-gia-1-ty-dong-o-mien-tay-2216347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/bat-hai-sieu-trom-gay-ra-cac-vu-trom-cap-tri-gia-1-ty-dong-o-mien-tay-530.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T12:12:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214835","title":"Điều tra lại vụ nhà báo Đặng Thị Hàn Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng","description":"VKSND TP.HCM cho rằng còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên đã trả hồ sơ vụ bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ vụ án ","detailUrl":"/phap-luat/ho-so-vu-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ho-so-vu-an","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-tra-lai-vu-nha-bao-dang-thi-han-ni-xuc-pham-ba-nguyen-phuong-hang-2214835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/dieu-tra-lai-vu-nha-bao-dang-thi-han-ni-xuc-pham-ba-nguyen-phuong-hang-1231.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T17:44:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214722","title":"Người phụ nữ bị lừa 300 triệu đồng, lên mạng cầu cứu lại bị lừa tiếp","description":"Người phụ nữ ở Đồng Tháp giao dịch được hơn 300 triệu đồng từ một sàn chứng khoán trên mạng nhưng không rút được tiền. Người này lên mạng cầu cứu thì bị lừa 18 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-bi-lua-300-trieu-dong-len-mang-cau-cuu-lai-bi-lua-tiep-2214722.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/nguoi-phu-nu-bi-lua-300-trieu-dong-len-mang-cau-cuu-lai-bi-lua-tiep-797.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T14:23:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214320","title":"Tạm giữ hình sự nghi phạm cướp tiệm vàng, trốn về nhà vợ ở Đồng Tháp","description":"Nghi phạm Châu Trọng Hiếu thực hiện hành vi cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp rồi bỏ trốn về nhà vợ. Trên đường bỏ trốn, người này đánh rơi nhẫn vàng đã cướp được.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-giu-hinh-su-nghi-pham-cuop-tiem-vang-tron-ve-nha-vo-o-dong-thap-2214320.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/tam-giu-hinh-su-nghi-pham-cuop-tiem-vang-tron-ve-nha-vo-o-dong-thap-859.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T13:28:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213770","title":"Tuyên 18 án tử hình cho băng tội phạm ma túy xuyên quốc gia","description":"Vận chuyển hàng trăm kilogram ma túy từ Campuchia về Việt Nam rồi đóng vào container đưa sang Hàn Quốc, băng tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã phải lãnh tới 18 án tử hình.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-18-an-tu-hinh-cho-bang-toi-pham-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-2213770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/tuyen-18-an-tu-hinh-cho-bang-toi-pham-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-783.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T16:51:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213381","title":"Thanh niên đâm gục người nợ 500 nghìn đồng trên vỉa hè ở Hà Nội","description":"Đòi nợ 500 nghìn đồng nhiều lần không được dẫn tới xô xát, thanh niên 18 tuổi đâm gục người vay tiền trên vỉa hè ở Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dam-guc-nguoi-no-500-nghin-dong-tren-via-he-o-ha-noi-2213381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/thanh-nien-dam-guc-nguoi-no-500-nghin-dong-tren-via-he-o-ha-noi-852.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-10T15:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213033","title":"Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 25 tỷ đồng","description":"Dùng chiêu đáo hạn khoản vay, bị can Nguyễn Thị Trúc Linh, cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 25 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-cuu-can-bo-ngan-hang-lua-dao-gan-25-ty-dong-2213033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/bat-cuu-can-bo-ngan-hang-lua-dao-gan-25-ty-dong-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T17:11:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212871","title":"Bực tức chuyện tính tiền hát karaoke, thanh niên cầm súng rượt đuổi nhiều người","description":"Do bực tức chuyện tính tiền hát và thái độ nhân viên, bị can Lê Công Lập ở TP Vĩnh Long mang theo 2 khẩu súng trở lại quán karaoke rượt đuổi, đe dọa làm mọi người hoảng loạn.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-tuc-chuyen-tinh-tien-hat-karaoke-thanh-nien-cam-sung-ruot-duoi-nhieu-nguoi-2212871.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/buc-tuc-chuyen-tinh-tien-hat-karaoke-thanh-nien-cam-sung-ruot-duoi-nhieu-nguoi-641.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212803","title":"Bắt giam người đàn ông làm giả con dấu nhằm chiếm đoạt công ty ở Cần Thơ","description":"Ông Nguyễn Minh Hoàng bị cáo buộc làm giả con dấu để đóng vào các tài liệu nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty Lợi My 2 ở TP Cần Thơ trị giá 120 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giam-nguoi-dan-ong-lam-gia-con-dau-nham-chiem-doat-cong-ty-o-can-tho-2212803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/bat-giam-nguoi-dan-ong-lam-gia-con-dau-nham-chiem-doat-cong-ty-o-can-tho-245.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T08:51:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212704","title":"Đại gia chiếm 56 tỷ trốn ra nước ngoài, người phụ nữ ‘bén gót’ đòi tiền","description":"Khi biết tin vị đại gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của mình và nhiều người khác xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-chiem-56-ty-tron-ra-nuoc-ngoai-nguoi-phu-nu-ben-got-doi-tien-2212704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/dai-gia-chiem-56-ty-tron-ra-nuoc-ngoai-nguoi-phu-nu-ben-got-doi-tien-1468.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212157","title":"Lời khai của nghi phạm giết người tình rồi trốn về quê vợ","description":"Bực tức vì bị người tình là chủ quán nước đuổi ra khỏi nhà, gã đàn ông dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn về quê vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-giet-nguoi-tinh-roi-tron-ve-que-vo-2212157.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/loi-khai-cua-nghi-pham-giet-nguoi-tinh-roi-tron-ve-que-vo-1155.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T17:55:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210706","title":"Lộ diện kẻ sát hại người phụ nữ độc thân từ vết thương ở khuỷu tay","description":"Từ một số vết thương ở khuỷu tay của nghi phạm được người dân cung cấp, Cơ quan Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được kẻ sát hại người phụ nữ độc thân.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-ke-sat-hai-nguoi-phu-nu-doc-than-tu-vet-thuong-o-khuyu-tay-2210706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/lo-dien-ke-sat-hai-nguoi-phu-nu-doc-than-tu-vet-thuong-o-khuyu-tay-885.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209994","title":"Mâu thuẫn tình ái, nghi phạm giết nữ chủ quán ở Đồng Tháp rồi trốn về quê vợ","description":"Nghi phạm Phan Thanh Hải khai do mâu thuẫn tình ái nên đâm chết nữ chủ quán ở Đồng Tháp rồi bỏ trốn. Công an phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tinh-ai-nghi-pham-giet-nu-chu-quan-o-dong-thap-roi-tron-ve-que-vo-2209994.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/mau-thuan-tinh-ai-nghi-pham-giet-nu-chu-quan-o-dong-thap-roi-tron-ve-que-vo-230.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209766","title":"Tòa quyết định chia đôi tài sản vụ siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ đòi 288 tỷ","description":"Cho rằng tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên TAND TP.HCM đã quyết định chia đôi tài sản tranh chấp giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toa-quyet-dinh-chia-doi-tai-san-vu-sieu-mau-ngoc-thuy-bi-chong-cu-doi-288-ty-2209766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/toa-quyet-dinh-chia-doi-tai-san-vu-sieu-mau-ngoc-thuy-bi-chong-cu-doi-288-ty-1179.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T16:51:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207464","title":"Phá vụ án hai cha con giết người phi tang từ việc bị mất gà","description":"Sau khi phát hiện thi thể bị trói trong bao tải, Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra ra vụ án hai cha con giết người rồi phi tang trong đêm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pha-an-thi-the-trong-bao-tai-tu-nghi-van-gia-dinh-thuong-xuyen-mat-ga-2207464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/pha-an-thi-the-trong-bao-tai-tu-nghi-van-gia-dinh-thuong-xuyen-mat-ga-1127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-29T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa