Theo kết quả giám định của cơ quan công an, chị Bùi Thị Tuyết Giao - người vợ bị chồng bạo hành khi đang mang bầu 7 tháng ở huyện Kim Thành (Hải Dương) - có tỷ lệ thương tật là 29%.

Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tổng 205 vết thương trên cơ thể chị Giao.

Như tin đã đưa, chiều 24/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ với nghi phạm Trần Văn Luân, chồng chị Giao.

Chị Giao tại Công an huyện Kim Thành. Ảnh: Thu Hằng

Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nghi phạm Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Chi chít vết thương đã thành sẹo trên cơ thể chị Giao. Ảnh: Hoài Thanh

Theo kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, trên cơ thể chị Giao có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12cm.

Thương tích trên tay chị Giao. Ảnh: Hoài Thanh

Vụ việc được biết đến nhiều từ ngày 15/5 khi Công an huyện Kim Thành nhận được báo cáo đề xuất của Công an xã Kim Xuyên về việc ngày 12/5 trên Fanpage Facebook "Quê tôi Đồng Tháp Mười" có đăng thông tin liên quan đến chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) trong thời gian sinh sống với chồng là anh Trần Văn Luân đã bị đánh gây thương tích.

Khuôn mặt đầy thương tích của cô gái bất hạnh. Ảnh: Hoài Thanh

Sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Kim Xuyên, Công an huyện Kim Thành phối hợp cùng Công an xã Kim Xuyên tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Ngày 21/5, chị Giao đến Công an huyện Kim Thành làm việc theo giấy mời của công an. Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao để phục vụ điều tra.