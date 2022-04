Công an tỉnh Đắk Nông công bố quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông điều động Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa; điều động Thượng tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đắk Mil.

Điều động Thượng tá Đoàn Xuân Lượng, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông còn điều động Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế; điều động Thiếu tá Nguyễn Tiến Dương, Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Bổ nhiệm Thiếu tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Đ.Nguyên