Thông tin từ UBND tỉnh Long An, hiện nay, đã xuất hiện tình trạng đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn giả danh các cơ quan như Công an, Viện kiểm sát nhân dân gọi điện thoại hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản điện thoại di động qua ứng dụng VNeID.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng, đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp tất cả các quyền truy cập như danh bạ, vị trí, trợ năng trên điện thoại rồi thực hiện lệnh chuyển tiền và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trường hợp người dân chưa được cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử thì liên hệ cơ quan công an nơi đang cư trú để được hướng dẫn, cấp trực tiếp theo quy định.

Để phòng ngừa thiệt hại xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao nhận thức đối với các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo cho nhân viên của đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện tại, công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện trên địa bàn.

Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã cấp 925.516 tài khoản định danh điện tử gồm 66.448 tài khoản mức độ 1 và 859.068 tài khoản mức độ 2. Trong đó, đã kích hoạt 810.468 tài khoản gồm 51.130 tài khoản mức độ 1 và 759.338 tài khoản mức độ 2.

Hiện còn 555.875/1.482.145 nhân khẩu thường trú từ đủ 14 tuổi trên địa bàn tỉnh chưa có tài khoản định danh điện tử, chiếm 37,5% và hiện còn 115.048 tài khoản đã được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phê duyệt nhưng chưa được công dân kích hoạt.

Trường hợp người dân nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh theo số điện thoại 02723.989.848 để được hướng dẫn, tiếp nhận xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Kiên Định (Báo Long An)