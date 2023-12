Việc ra quân được thực hiện theo Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời triển khai các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Công an tỉnh Sơn La thu giữ số thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Bộ Công an

Đáng chú ý, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp và đẩy mạnh việc thực hiện phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc dư luận. Tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết.

Cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm.

Trong ngày mở đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM tiến hành kế hoạch triệt phá, bắt giữ 3 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất "cắt cổ".

Nhóm do Nguyễn Kim Kỳ (ở Quận 7) cầm đầu gồm nhiều đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm. Trong vòng chưa đầy 1 năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công an

Còn Công an TP Vinh - tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai nghi phạm thu giữ 10kg ma túy các loại.

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển gần 900kg thực phẩm hôi thối, không rõ nguồn gốc. Cụ thể, Công an tỉnh Sơn La kiểm tra xe hàng do lái xe Trần Đình Khương điều khiển phát trên xe có nhiều thùng xốp, là sản phẩm nội tạng trâu, bò đông lạnh đang bốc mùi hôi thối có trọng lượng 845kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.