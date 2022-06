Công an TP.HCM bắt thanh niên nghi sát hại cha đẻ

Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ nghi can Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) để điều tra về vụ giết người xảy ra trong ngôi nhà tại đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận.

Nạn nhân là ông N.V.B (72 tuổi, là cha đẻ của Khoa).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.T

Theo thông tin ban đầu, Khoa sống cùng cha tại căn nhà trong hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức.

Sau nhiều ngày người thân không liên lạc được với ông B lẫn Khoa. Do có nhiều nghi ngờ, lại ở xa nên ngày 7/6 người thân đã liên hệ nhờ chính quyền phường 5 kiểm tra và phát hiện ông B đã tử vong trong phòng.

Công an ghi nhận, thi thể của ông B có nhiều thương tích.

Công an nghi vấn ông B bị sát hại.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Khoa và hiện đang đấu tranh lấy lời khai, làm rõ động cơ sát hại cha đẻ.

Linh An