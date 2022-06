Công an TP.HCM chỉ nguyên nhân thông tin cá nhân bị đánh cắp trên mạng

Chiều 2/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội và dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM) đã thông tin về vấn đề lọt thông tin cá nhân bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, tạo tài khoản, làm giấy tờ giả, vay tiền qua aap, vay tín dụng…

Thượng tá Lê Mạnh Hà

Theo ông Hà, để xảy ra việc thông tin cá nhân bị đánh cắp do 3 nguyên nhân, cụ thể:

Thứ nhất, công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn thông tin của một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, các đối tượng tội phạm mạng đăng nhập, phát tán mã độc để trộm cắp thông tin với số lượng lớn.

Thứ hai, tình trạng thu thập thông tin trên mạng để rao bán công khai trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Thứ 3, ý thức cảnh giác của người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao, không nắm vững quy định ngân hàng về bảo mật thông tin, dẫn đến các đối tượng lợi dụng lừa đảo, làm giả giấy tờ, tài liệu…

Để hạn chế việc đánh cắp thông tin cá nhân, Thượng tá Hà cho biết, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo phòng PA05 tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phương thức và thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời, tập hợp các trường hợp bị đối tượng trộm cắp thông tin cá nhân để điều tra, xử lý nghiêm.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ người dân, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân.

Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng máy tính, viễn thông, tội làm giả giấy tờ, con dấu và tài liệu để chiếm đoạt tài sản theo Bộ Luật hình sự…

Ông Hà thông tin thêm, Công an TP cũng đã báo cáo Bộ Công an kiến nghị các Bộ, ngành chức năng như Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT quản lý các nhà mạng để điều chỉnh các quy định, khắc phục các lỗ hỗng trong công tác quản lý việc mở tài khoản ngân hàng và vấn đề quản lý sim di động

Ông Hà cũng đề nghị, người dân khi phát hiện các trường hợp lừa đảo nói trên cần thông báo trực tiếp hay gián tiếp với cơ quan công an, viết đơn tố cáo kèm tài liệu gửi đến công an để kịp thời can thiệp, xử lý.

