Hôm nay 2/2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương này vừa giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân việc mặt đất "tự bốc cháy" bất thường xảy ra tại xã Ia Lốp (huyện Ea Súp).

Mặt đất tự bốc cháy. Ảnh: CTV

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk nhận được báo cáo của huyện Ea Súp về hiện tượng mặt đất "tự cháy" xảy ra trên địa bàn xã Ia Lốp từ ngày 11 đến ngày 13/1.

Trong báo cáo nêu rõ, đây là sự việc phức tạp, chưa từng xảy ra trên địa bàn; tính chất vụ việc vượt quá khả năng phân tích, điều kiện chuyên môn cấp huyện.

Mặc dù công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, xem xét, phân tích hiện trường, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn, UBND huyện Ea Súp đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân của hiện tượng lạ này.

Như VietNamNet đã thông tin, trong các ngày từ 11/1 đến 13/1, tại khu vực rẫy của gia đình ông Lê Văn Bên (62 tuổi, ngụ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) liên tục xảy ra 20 điểm cháy xuất phát từ mặt đất. Có những đám cháy gần chòi rẫy thiêu rụi quần áo và một số cây trồng...

Ngay sau đó, Công an huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, khám nghiệm, phân tích hiện trường. Đồng thời lấy lời khai của chủ hộ và thu thập 6 mẫu đất tại khu vực xảy ra cháy và không có cháy.

Công an nhận định, nguyên nhân cháy có thể do hóa chất lẫn trong đất có trong tự nhiên hoặc sản phẩm để lại của bom đạn, gặp điều kiện thích hợp sẽ xảy ra phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng (hình thành sự cháy).

Công an huyện Ea Súp cũng đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh giao cho Công an huyện chủ trì, liên hệ với các đơn vị chức năng tổ chức giám định mẫu theo quy định.

Đồng thời, Công an huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện Ea Súp mời các nhà khoa học, giới chuyên môn kiểm tra, thăm dò thổ nhưỡng ở khu vực xảy ra hiện tượng lạ và các khu vực lân cận.