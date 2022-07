Công bố clip bác sĩ tại TP.HCM bị tấn công, dọa giết

Chiều 29/7, Bệnh viện Nhân dân Gia định (TP.HCM) đã có thông tin chính thức và clip ghi nhận vụ việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung tại Khoa Cấp cứu.

Theo đó, 21h ngày 27/7, khoa Cấp cứu tiếp nhận một trường hợp bé gái 10 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh (đi cùng cha) đến khoa cấp cứu vì hóc xương cá.

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ nghi ngờ bé bị mắc xương cá, dấu sinh hiệu khi vào viện ổn, SPO2 98%, không có dấu hiệu khó thở. Ê-kíp trực đã cho bé vào vị trí chờ để đưa lên Khoa Tai Mũi Họng chuẩn bị tiến hành nội soi lấy dị vật.

Tại thời điểm này, Khoa Cấp cứu đông bệnh nên ê-kip trực vẫn tiếp tục thăm khám cho các ca bệnh nặng hơn.

Clip do Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp, trích xuất từ camera an ninh tại Khoa Cấp cứu.

Trong thời gian chờ, cha của bé đến trao đổi với bác sĩ P.H.T và không đồng thuận với những giải thích trên của bác sĩ. Sau đó, cha của bé tiến tới tấn công bác sĩ T.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế và bảo vệ đã nhanh chóng can ngăn người nay. Khoa Cấp cứu tiến hành khởi động code grey cấp độ 2 (vì không có hung khí), tăng cường bảo vệ cho khoa cấp cứu. Đồng thời, tiếp tục trấn an cha của bé và bác sĩ.

Tuy nhiên người này vẫn có những lời nói hăm dọa với bác sĩ T. rồi đưa con rời khỏi bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải , Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, Ban giám đốc đã tiến hành rà soát lại hiện trường vụ việc, kiểm tra lại quy trình tiếp nhận và khám bệnh của khoa Cấp cứu, quy trình code grey. "Chúng tôi thăm hỏi diễn tiến của trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và được biết trẻ đã ổn định về nhà", ông nói.

Sáng ngày 29/7, lãnh đạo Sở y tế TP.HCM đã đến động viên viên Khoa Cấp cứu và bác sĩ T. để an tâm công tác. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Gám đốc Sở Y tế chia sẻ, Khoa Cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió là tuyến đầu của Bệnh viện nên gặp nhiều khó khăn, áp lực.

"Qua sự việc lần này, chúng tôi kêu gọi người dân khi đến cơ sở y tế hãy giữ một môi trường điều trị an toàn, tin tưởng vào người thầy thuốc để các nhân viên y tế an tâm công tác, người bệnh được an toàn chăm lo sức khoẻ", bác sĩ Dũng nói.