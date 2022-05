Công bố giải golf doanh nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Giải đấu này là nơi quy tụ các golfer Xứ Nghệ là doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giao lưu, giải trí, chung tay thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội cũng như so tài, nâng cao trình độ tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong và ngoài nước.

Giải golf thường niên kỷ niệm ngày sinh nhật Bác chính thức khởi tranh ngày 19/5/2022 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) với sự tham dự của hơn 220 golfer.

Lễ công bố giải golf thường niên kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Giải được chia thành 04 bảng tùy theo điểm chấp của từng gôn thủ bao gồm: giải Vô địch; bảng A, bảng B, bảng C và bảng Nữ (Nhất – Nhì – Ba) bên cạnh giải kỹ thuật và các giải thưởng Hole in One vô cùng giá trị là 04 xe hơi hạng sang cùng nhiều tiền mặt và sản phẩm với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng đến từ các nhà tài trợ.

M.A