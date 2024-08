Clip vụ nổ lò hơi:

Đến 15h hôm nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ lò hơi trong Công ty TNHH LC Buffalo (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) làm 3 người thương vong.

Chiều cùng ngày, các công nhân được cho tạm nghỉ để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực nhà xưởng chứa lò hơi. Ảnh: Công an Bình Phước

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Tâm (SN 1995, công nhân công ty Buffalo) kể lại, sáng nay chị và các công nhân vào làm ca sáng, khi vừa bắt đầu thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ khu vực nhà xưởng chứa lò hơi. Ngay sau tiếng nổ lớn, khói và lửa bùng phát dữ dội.

Lúc này, khoảng 50 công nhân bên trong hô hoán nhau bỏ chạy để thoát thân, sau đó thấy nhiều xe cứu hỏa và cứu thương liên tục chạy vào công ty.

Một nam công nhân khác cũng cho hay, khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa, mọi người đều hoảng sợ, chỉ biết hô nhau chạy. Đến khi an toàn ra ngoài mới nghe nói là nổ lò hơi làm 2 đồng nghiệp tử vong.

Lực lượng chức năng lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Công an Bình Phước

Cùng với công tác khám nghiệm, chiều nay, các cán bộ công an và Viện KSND lấy lời khai của nhân chứng và chủ doanh nghiệp.

Được biết, Công ty TNHH LC Buffalo do ông Yu Cheng (quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc) làm người đại diện pháp luật, chuyên sản xuất dầu điều, hoạt động từ năm 2009.

Đại diện công ty này cho biết, công ty có 69 công nhân, sáng nay có 57 người tới xưởng, số còn lại ở khu tập thể gần đó.

Vụ việc khiến 2 công nhân tử vong, danh tính được xác định là Nguyễn Văn Tú (SN 1982, ngụ Bình Phước) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1992, ngụ Quảng Bình), ngoài ra có 1 công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động này.

Bên trong khu vực xảy ra sự cố. Ảnh: T.T

Trước đó, vào ngày 1/5, tại Đồng Nai cũng xảy ra một vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân thiệt mạng. Nguyên nhân sau đó được xác định do sự cố từ hệ thống lò hơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động”.