Theo đó, trong 3 ngày 11 - 13/2/2024 (từ mùng 2, 3, 4 Tết) tung ra ưu đãi cho khách hàng, nổi bật là hàng trăm phong bao lì xì may mắn sẽ được phát trong sự kiện Múa lân đón Tết - Lì xì mừng xuân có tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, hơn 460 chỉ vàng giá trị đang chờ đợi những chủ nhân may mắn trong sự kiện Go For Gold từ ngày 20/1 - 31/3/2024.

Sự kiện Múa lân đón Tết - Lì xì mừng xuân

Corona Resort & Casino Phú Quốc là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí đa trải nghiệm với hệ thống resort từ 3-5 sao, chuỗi nhà hàng và hàng loạt tiện ích lân cận như: vườn bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, thành phố không ngủ Grand World và công viên chủ đề top 5 Đông Nam Á - Vinwonders.

Khu nghỉ dưỡng Corona với hơn 3000 phòng khách sạn & villa từ 3 sao, 4 sao, 5 sao tiêu chuẩn quốc tế với mức giá hợp lý và nhiều lựa chọn như Radisson Blu Resort Phú Quốc - khách sạn 5 sao với 514 biệt thự và phòng nghỉ; Wyndham Grand - 1.378 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao; Wyndham Garden GrandWorld Phú Quốc & VinHolidays Fiesta - sở hữu hơn 1.500 phòng nghỉ hiện đại, hồ bơi rộng gần 1.000m2, nằm trọn trong “thành phố không ngủ” - Grand World Phú Quốc.

Hệ thống trung tâm mua sắm, trải nghiệm ẩm thực không giới hạn tại Corona Food Center - Trung tâm ẩm thực quốc tế với hơn 9 nhà hàng đại diện cho 9 nền ẩm thực của các quốc gia khác nhau.

Corona Food Center

Trung tâm hội nghị Convention Center - trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc cưới chuyên nghiệp với diện tích 1.250m2; 8 phòng họp và sức chứa lên đến 1.000 khách.

Trung tâm hội nghị Convention Center

Corona Theater - Nhà hát với sức chứa gần 600 ghế ngồi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất, nơi đây là lựa chọn tổ chức liveshow của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Corona Theater

Khi đã có dịp ghé thăm Bắc đảo nói chung và Corona Resort & Casino nói riêng, bạn sẽ hoàn toàn bị chìm đắm trong những hoạt động giải trí không ngừng nghỉ tại Grand World - nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, là nơi tôn vinh những giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc với những màn biểu diễn tái hiện lịch sử Việt Nam với hai chương trình không thể bỏ qua.

Trong đó, Tinh hoa Việt Nam là tụ điểm văn hóa nổi tiếng với hoạt động tái diễn bề dày lịch sử hào hùng của dân tộc, đất nước và con người với sân khấu 11.200 m2 & quy tụ hơn 200 diễn viên.

Còn Sắc màu Venice là chương trình trình diễn ánh sáng, làm du khách choáng ngợp với sân khấu dưới nước rộng lớn cùng hiệu ứng 3d mapping hiện đại. Hay nhà tre là biểu tượng cổng tre được tạo thành từ hơn 42.000 cây tre, hoàn toàn không dùng đinh hoặc ốc vít, đây là công trình từ tre độc đáo và lớn hàng đầu Việt Nam.

Du khách cũng không thể chối từ cơ hội khám phá các trò chơi cảm giác mạnh ở VinWonders, tham quan cung điện thủy cung cùng công viên bảo tồn bán hoang dã Safari với nhiều loài động vật quý hiếm.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể trải nghiệm dịch vụ giải trí, spa, luyện tập thể thao, sân chơi golf 18 hố đầu tiên tại Phú Quốc được thiết kế bởi tập đoàn IMG Worldwide dành cho những tay chơi golf cừ khôi.

Trong suốt 5 năm qua, Corona Resort & Casino đã đón tiếp hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh của du lịch Phú Quốc. Chuỗi sự kiện đón Tết Nguyên đán 2024 tại Corona Resort & Casino Phú Quốc hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều niềm vui bất tận và một năm mới đầy may mắn, tăng thêm sức hút mới cho Phú Quốc.

Corona Resort & Casino - Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bích Đào