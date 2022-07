Coteccons & Unicons cất nóc dự án The Emerald Golf View

Được khởi công xây dựng từ ngày 15/07/2020, The Emerald Golf View do Coteccons & Unicons làm tổng thầu thiết kế và thi công với tổng giá trị gói thầu hơn 1.400 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong - chủ đầu tư dự án chia sẻ: “The Emerald Golf View là dự án nhà cao tầng đầu tiên được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn cao cấp và có quy mô lớn mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết. Vì vậy, việc lựa chọn tổng thầu để thi công cho dự án này được lựa chọn trên nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Coteccons & Unicons với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án biểu tượng, tiêu biểu là Landmark 81 cùng những yếu tố khác về giá trị thương hiệu, nguồn lực tài chính và nhân lực đã đáp ứng được mong muốn của chúng tôi."

Kiên trì và quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cam kết cũng như đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất trong bối cảnh dịch bệnh, Coteccons & Unicons đã hoàn thành toà tháp 40 tầng cao, 2 tầng hầm gồm khoảng 1.100 căn hộ với diện tích sàn xây dựng hơn 115.000 m2 trong vòng 31 tháng. Đây cũng là dự án căn hộ duy nhất được khởi công và bàn giao cho Tập đoàn Lê Phong kể từ khi đại dịch xuất hiện năm 2020.

Để đáp ứng được tiến độ nhanh chóng và yêu cầu về sản phẩm cao cấp của chủ đầu tư, Coteccons & Unicons tiên phong mang đến mô hình thi công Design & Build. Theo Coteccons & Unicons, mô hình này giúp cho chủ đầu tư loại bỏ được những công đoạn phức tạp so với các phương án thi công khác, giúp tiết kiệm 10% thậm chí 30% tiến độ dự án và tối ưu dòng tiền cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân sự cũng góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian thi công để mang đến nơi an cư lý tưởng cho cư dân. Một số tiện ích nội khu, cảnh quan cũng đang được triển khai đồng bộ để có thể đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu an sinh của cư dân như khu cây xanh, nhà thể thao, nhà trẻ, rạp chiếu phim…

Ông Võ Hoàng Lâm - Phó Tổng giám đốc Coteccons chia sẻ: “Để có thể đảm bảo tiến độ trong suốt 2 năm dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi đã phải vượt qua những rào cản về mặt nhân lực, kỹ thuật lẫn tài chính. Tuy nhiên, những khó khăn này càng thôi thúc chúng tôi cố gắng không ngừng nghỉ đạt được tiến độ hoàn thiện The Emerald Golf View theo đúng kế hoạch trong 31 tháng. Kết quả này, một lần nữa khẳng định khả năng quản lý dự án, kỹ thuật thi công, an toàn chất lượng, tiến độ thực hiện của Coteccons & Unicons. Và hơn hết, chữ “tín” luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.”

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Coteccons ghi dấu ấn với các gói thầu có tổng giá trị trên 10.000 tỷ đồng; một số công trình tiêu biểu như dự án Diamond Crown Hải Phòng; dự án Ecopark; dự án Novaworld Phan Thiết; tổ hợp sản xuất Vinfast…

Coteccons đề cao cam kết bền vững với môi trường trong tất cả các dự án; đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm; tập trung vào trải nghiệm khách hàng và mang lại các giá trị cộng thêm trong quá trình vận hành, hợp tác kinh doanh.

Dự án The Emerald Golf View sở hữu vị trí đặc địa, nằm ngay lõi trung tâm TP. Thuận An, trực diện khu công nghiệp VSIP 1, siêu thị Nhật Bản Aeon Mall. Đây là dự án hiếm có của khu vực có tầm nhìn triệu đô sân golf quốc tế Sông Bé. Lấy cảm hứng từ viên ngọc lục bảo mang ý nghĩa may mắn, sang trọng và đẳng cấp, căn hộ Golf View hứa hẹn trở thành một đểm nhấn mới tại Bình Dương.

Doãn Phong