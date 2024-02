Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà lưng còng, chân đi không vững nhưng vẫn vượt hàng trăm kilomet về quê ngày giỗ mẹ khiến cư dân mạng đã không kìm được nước mắt.

Trong clip, có đoạn cụ bà nghẹn ngào trước phần mộ của cha mẹ: "Mấy năm rồi con mới lại về thăm bố mẹ, con nhớ bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ có nhớ con không. Chân con yếu quá, chắc lần này là lần cuối con về thăm quê. Bố mẹ dưới đó phù hộ cho con và các cháu nhé…".

Con gái 103 tuổi vượt gần 300km về giỗ mẹ

Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người xúc động, bật khóc khi theo dõi đoạn clip và bày tỏ sự kính phục trước tấm lòng hiếu thảo của cụ bà 103 tuổi.

Cùng với đó, hàng nghìn lời chúc được cư dân mạng gửi đến cụ bà, mong cụ khỏe mạnh để tiếp tục cùng con cháu về thăm lại quê hương, cội nguồn.

Cụ Phạm Thị Dịu 103 tuổi, quê Nghệ An. (Ảnh: Hương Mai).

Theo chị Nguyễn Hương Mai (31 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, người đăng tải clip) nhân vật trong clip chính là bà nội của mình. Bà tên là Phạm Thị Dịu, năm nay 103 tuổi. Dù phải nhờ con cháu dìu dắt mới bước đi được nhưng cụ vẫn vượt gần 300km về quê để ra phần mộ của cha mẹ thắp hương, tưởng nhớ đấng sinh thành.

Chia sẻ với phóng viên, chị Mai cho biết, đoạn clip được chị quay ngày 21/2, khi cả gia đình chị từ Nghệ An về Hưng Yên ăn giỗ cụ ngoại. Chuyến xe đặc biệt hôm đó có sự xuất hiện của cụ Dịu và đông đủ con cháu trong gia đình.

"Tuy bà nội tuổi cao nhưng chưa năm nào bà quên ngày giỗ mẹ (cụ thân sinh ra bà Dịu), bà vẫn nhớ như in ngày mẹ mất là ngày 12/1 (âm lịch). Quê gốc của bà ở Hưng Yên, do tuổi cao và điều kiện không cho phép nên mọi năm tới ngày giỗ, bà thường làm mâm cơm, cúng vọng ở Nghệ An.

Năm nay, bà có nguyện vọng muốn về Hưng Yên làm giỗ, thắp hương cho mẹ nên bảo con cháu chuẩn bị đồ lễ, thuê xe về quê. Nghe bà đề xuất, cả gia đình tôi rất ủng hộ và xúc động bởi 5-6 năm rồi bà mới có dịp về quê. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên bà về làm giỗ mẹ mà đông đủ con cháu", chị Mai chia sẻ.

Người cháu cho biết thêm, từ khi "chốt" ngày về quê, bà Dịu vui mừng, đứng ngồi không yên. Thậm chí, đêm trước ngày về quê, cụ bà thao thức không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để xe tới đón. Thấy vậy, cả gia đình cũng thức cùng, tâm sự với cụ bà.

"Khi con cháu đồng tình đưa bà về quê, cả nhà thấy rõ niềm vui trên khuôn mặt của bà. Bà liên tục hỏi con cháu chuẩn bị đủ đồ lễ chưa. Dù bà tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng bà rất háo hức cho chuyến đi này.

Suốt hành trình từ Nghệ An ra Hưng Yên gần 300km, ai cũng lo cho sức khỏe của bà. Ngồi xe từ giữa đêm tới sáng mới đến nơi khiến cả nhà ai cũng uể oải, chỉ có bà luôn miệng bảo không mệt, không đau lưng tý nào", chị Mai kể.

Cụ Dịu cùng người em gái ngồi bên bàn thờ cha mẹ (Ảnh: Hương Mai).

Thương bà, chị Mai và các thành viên trong gia đình dù khá mệt vẫn bên cạnh, giúp bà hoàn thành tâm nguyện với người mẹ đã khuất.

"Bà ngồi cả tiếng bên cạnh mộ mẹ, miệng lẩm bẩm tâm sự. Ngồi một chỗ lâu khiến đôi chân của bà sưng phù. Chứng kiến cảnh đó, con cháu dù rất thương nhưng cố kìm nén để bà không khóc theo", chị Mai nói.

Sau khi chia sẻ câu chuyện về bà nội lên mạng xã hội, chị Mai nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, kèm theo lời chúc sức khỏe. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn vì hành động của cụ bà giúp họ nhìn nhận lại cách đối xử với cha mẹ, người thân trong gia đình.

"Từ trước tới nay, bà luôn dạy con cháu sống phải biết trên, biết dưới, lễ phép và hiếu thảo với cha mẹ. Khi tận mắt chứng kiến hành động của bà đối với đấng sinh thành, tôi càng thấy xúc động.

Chỉ mong bà sống khỏe, mãi bình an để mỗi năm con cháu lại đưa bà về thăm quê", chị Mai xúc động.

Theo Dân Trí