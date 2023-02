Cục Đăng kiểm huy động cả cán bộ bị khởi tố đi làm

"Chủ động đầu thú có thể vẫn được tại ngoại để tiếp tục làm việc" Phó Cục trưởng Nguyễn Tô An cho biết, tại buổi họp diễn ra ngày 22/2 ở Hà Nội bàn về việc mở lại các trạm đăng kiểm bị đóng cửa, Công an TP Hà Nội thông tin sẽ xử lý hết các trường hợp vi phạm để đảm bảo công bằng, không nương tay. Trước khó khăn về nhân lực của Cục Đăng kiểm, đại diện công an đề xuất giải pháp là để các đăng kiểm viên vi phạm chủ động ra đầu thú. "Họ nói tùy thuộc mức độ thành khẩn sẽ lượng mức xử lý. Chủ động đầu thú thì có thể vẫn khởi tố nhưng không bị tạm giữ, vẫn được tại ngoại để tiếp tục làm việc", lãnh đạo Cục Đăng kiểm kể lại cuộc trao đổi với đại diện Công an TP Hà Nội. Ngoài ra, ông An mong muốn trong tình huống quá tải đăng kiểm tái diễn, lực lượng công an không xử phạt các phương tiện chưa kịp đăng kiểm.