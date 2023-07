Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa concert Born Pink của BlackPink sẽ chính thức được diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn "đêm nhạc này sẽ bị hủy vì lý do khách quan". Nhiều khán giả đã có trong tay tấm vé đi xem 4 cô gái của BlackPink biểu diễn tại Hà Nội đang đứng ngồi không yên.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Ngày 24/7 tới, các cơ quan liên quan sẽ có một cuộc họp về đêm diễn của ban nhạc BlackPink để đảm bảo cho các khâu từ chất lượng nghệ thuật, an ninh, an toàn... Việc có huỷ show hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, hôm họp tới mới đưa ra quyết định".

Nhóm nhạc BlackPink.

Ngày 20/7, BTC concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam lên tiếng về danh sách biểu diễn của 4 cô gái trong hai đêm diễn tại Việt Nam. BTC trích lại thông báo của YG Entertainment hôm 4/7: “Danh mục các bài hát được lan truyền trên mạng là không chính xác. Chương trình sẽ được diễn ra với quy mô tương tự như toàn bộ các buổi biểu diễn khác trong hành trình lưu diễn Born Pink trên toàn cầu”.

Ngoài ra, BTC khẳng định các thành viên BlackPink sẽ solo. Jisoo diễn Flower, Jennie trình bày You & Me, Rosé tỏa sáng với Gone & On the ground và Lisa thể hiện Money và Lalisa. Những bản phối tại Lễ hội âm nhạc Coachella cũng được mang đến concert ở Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước đó, BTC thông báo đã tập hợp đội ngũ các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với những chuyên gia Việt Nam đảm bảo làm chủ khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài với chất lượng cao nhất.

Hiện tại, nhà phân phối vé chưa công bố lượng vé đã bán ra.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop với nhiều bản hit như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

'DDU-DU DDU-DU' - MV đạt 2 tỷ lượt xem của BlackPink: