Cùng LIX rước lộc vàng với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng

Trong suốt lịch sử 50 năm phát triển, các sản phẩm LIX được đông đảo người tiêu dùng Việt đón nhận. Đại diện nhãn hàng bày tỏ, đó chính là động lực để LIX bứt phá, cải tiến sản phẩm, giúp mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng chất lượng hơn theo thời gian. Để tri ân khách hàng, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX tổ chức chương trình khuyến mại “Cùng LIX rước lộc vàng” với cơ hội trúng vàng SJC 9999 cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị.

Trong đó, giải Đặc biệt là 1/2kg vàng 9999, tương ứng với 133 chỉ vàng. Ngoài ra, người dùng còn có cơ hội trúng: 60 giải Phát tài - 5 chỉ vàng SJC, 99 giải Tài lộc - 1 chỉ vàng SJC. Cùng với đó, nhãn hàng LIX còn dành tặng khách hàng hàng chục ngàn giải May mắn là thẻ nạp điện thoại với trị giá từ 10.000 đồng - 500.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 4 tỷ đồng, là một trong những chương trình khuyến mại lớn nhất năm của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Hàng trăm ngàn giải thưởng đang chờ đợi người tiêu dùng may mắn

Chương trình được áp dụng với các sản phẩm có in nhãn đỏ kèm tên chương trình trên bao bì bao gồm: bột giặt LIX Extra (gói 5,5kg); bột giặt LIX Đậm Đặc (5,5kg); bột giặt LIX Đậm Đặc hương nước hoa (gói 5,5kg); nước giặt LIX Đậm Đặc (chai 3,6kg); nước giặt LIX Đậm Đặc Hương nước hoa (chai 3,6kg); 2 dòng nước giặt LIX Matic hương nước hoa và hương bamboo (chai 3,6kg); dòng nước rửa chén LIX Siêu Đậm Đặc tinh chất chanh (từ 400g - 3,6kg); nước rửa chén Siêu Đậm Đặc tinh chất trà xanh (từ 1,4kg - 3,6kg), nước rửa chén LIX Siêu Sạch ngát hương chanh (từ 400g - 3,6kg).

Hiện nay, các sản phẩm có nhãn khuyến mại LIX đã được bày bán tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị trên toàn quốc và trên các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo; giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua và tham gia dự thưởng.

Các sản phẩm LIX được áp dụng trong chương trình

Cụ thể, khi người tiêu dùng mua các sản phẩm thuộc danh mục hàng hoá khuyến mại sẽ nhận được 1 mã dự thưởng in bên trong bao bì của sản phẩm. Với mỗi mã sẽ có cơ hội trúng các giải vàng của chương trình.

Có 2 cách để tham gia chương trình. Cách đầu tiên, người dùng đăng ký bằng cách nhắn tin “Mã dự thưởng” gửi 8079 (phí 1.000 đồng/ tin nhắn). Cách 2, người dùng có thể truy cập miễn phí vào website: www.khuyenmai.lixco.com hoặc quét mã QR trên bao bì để vào website và thực hiện theo hướng dẫn.

Với mỗi mã dự thưởng, người dùng có cơ hội trúng giải May mắn là thẻ cào điện thoại; thông báo trúng thưởng sẽ được gửi về số điện thoại hoặc hiển thị trên website. Không chỉ mang về những thẻ cào may mắn, với tất cả mã dự thưởng (kể cả mã không trúng giải May mắn), người mua còn được tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần để có cơ hội nhận về các giải thưởng vàng giá trị hơn: giải Đặc biệt, giải Phát tài và giải Tài lộc. 12 đợt quay số xác định trúng thưởng được tổ chức vào mỗi thứ 6 hàng tuần trong suốt chương trình.

Kết quả được công bố trên fanpage LIX Vietnam và website: www.khuyenmai.lixco.com. Riêng giải Đặc biệt sẽ được thực hiện quay thưởng vào tuần cuối của chương trình “Cùng LIX rước lộc vàng”.

Tìm hiểu thông tin chương trình "Cùng Lix Rước Lộc Vàng" tại:

