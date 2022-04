Cuộc đổi ngôi trên thị trường địa ốc Thanh Hóa

Phối cảnh minh họa tổ hợp dự án tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn

Xứ Thanh chuyển mình

Những tháng đầu năm 2021, Thanh Hoá nổi lên như một điểm sáng trên thị trường BĐS toàn quốc. Những cơn “sốt nóng” xuất hiện tại các địa bàn đang được quy hoạch dự án mới. Cùng với sức bật từ kinh tế, hạ tầng giao thông kết nối, sự xuất hiện của những dự án này đã khiến giá đất nền tại nhiều khu vực ở Thanh Hoá tăng mạnh, trung bình khoảng 40-60%, theo thống kê của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VaRS).

So sánh thị trường BĐS Thanh Hoá trước đây với hiện tại, ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS EZ (EZ Property) cho rằng: “BĐS Thanh Hoá thời điểm cách đây 5 năm như một cô gái thôn quê, hiện tại đã trở thành người đẹp sành điệu và quyến rũ làm say lòng những kẻ si tình”.

Cũng theo ông Toản, hiện tại tất cả các vị trí ven mặt biển tại Thanh Hoá - những nơi phù hợp để làm du lịch đều vô cùng khan hiếm. Bên cạnh đó, phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng nhờ thừa hưởng được những lợi thế về quy hoạch, thiên nhiên hùng vĩ, hạ tầng giao thông đồng bộ… cũng đang trên đà tăng trưởng.

“Nếu xét về thế mạnh thì Thanh Hoá không kém gì Quảng Ninh. Thậm chí dư địa phát triển trong tương lai tại đây còn rất lớn”, ông Toản nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cũng cho rằng, thị trường Thanh Hoá có nền tảng để tạo sự khác biệt và hấp lực mạnh trong tương lai. Theo đó điểm nhấn của địa ốc xứ Thanh thời gian tới chính là xu hướng tích hợp những khu đô thị cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng tại các thị trường du lịch trọng điểm.

Nền tảng đó, ngoài hệ thống hạ tầng được đẩy mạnh, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, còn là sự góp mặt của những “ông lớn” địa ốc, điển hình như Sun Group.

Sầm Sơn sẽ sớm trở thành tâm điểm du lịch cao cấp với đa dạng các loại hình BĐS mới. Ảnh phối cảnh minh họa

Những loại hình BĐS lần đầu xuất hiện

Sự xuất hiện của Sun Group đã thổi một làn gió mới, đánh thức tiềm năng của thị trường BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hoá, mang đến cho khu vực này những loại hình BĐS lần đầu tiên có mặt như: shophouse đô thị biển, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ cao tầng…

Những sản phẩm mà nhà phát triển BĐS Sun Property (thành viên Sun Group) xây dựng đều trong một mạch nguồn kết nối là hệ sinh thái vui chơi giải trí - du lịch nghỉ dưỡng với hệ thống hạ tầng, tiện ích quy mô và đẳng cấp. Trong đó, đánh dấu cho hành trình khai mở xứ Thanh của Sun Group là dự án quảng trường biển Sầm Sơn và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn trị giá hơn 1 tỷ USD được khởi công vào tháng 10/2020.

Đặc biệt, đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard Sầm Sơn với điểm nhấn là trục đại lộ thương mại lớn nhất Việt Nam (dài 2,6km, rộng 120m) được xem là dự án “xông đất” thành công trong siêu quần thể 1.260ha của tập đoàn này.

Với hệ thống shophouse ôm trọn trục đại lộ kéo dài từ biển Sầm Sơn đến khu đô thị sông Đơ tương lai, dự án được đánh giá sở hữu khả năng kinh doanh, đầu tư sinh lời triển vọng. Theo Sun Group, chỉ trong thời gian ngắn ngay sau khi ra mắt, 97% quỹ căn shophouse thuộc 4 phân khu đầu tiên tại dự án đã được giao dịch thành công.

Shophouse đô thị biển tại Sầm Sơn thỏa mãn đa dạng nhu cầu khai thác kinh doanh của gia chủ. Ảnh phối cảnh minh họa

Tiếp theo đó, cuối năm 2021, thị trường địa ốc xứ Thanh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi Sun Property cho ra mắt Sun Riverside Village - thành phố bên sông rực rỡ sắc màu với cảm hứng Miami quyến rũ.

Khi thị trường chưa kịp hạ nhiệt với những phân khu ra mắt đầu tiên, Sun Property lại tiếp tục “trình làng” phân khu The Link - phân khu hấp dẫn nhất dự án tính đến thời điểm hiện tại, bởi lợi thế về vị trí khi vừa là nơi đầu tiên trong đại đô thị đón mọi dòng khách từ khắp nơi đổ về, vừa được thừa hưởng mọi cảnh quan, tiện ích chung của siêu quần thể Sun Riverside Village.

Ngoài thế mạnh về vị trí, The Link còn gây ấn tượng mạnh bởi nét đẹp tinh tế mang phong cách kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco ở Miami. Hai lối kiến trúc này đã mang lại hơi thở sang trọng cho mỗi căn biệt thự triệu đô và tạo nên những căn shophouse đa sắc, rộn ràng tại The Link. Với những dấu ấn đó, cùng quỹ căn hạn chế, giá trị của các sản phẩm tại The Link hứa hẹn sẽ gia tăng trong tương lai khi du lịch Sầm Sơn tiếp tục bùng nổ.

Căn hộ nghỉ dưỡng mặt biển siêu sang sắp được ra mắt tại trung tâm Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa

Dự án tiếp theo trong quần thể tỷ đô được Sun Property hé lộ là một sản phẩm hoàn toàn mới đối với thị trường: dòng căn hộ nghỉ dưỡng mặt biển siêu sang ngay giữa trung tâm phố biển Sầm Sơn. Hai toà tháp cao tầng đầu tiên sẽ được giới thiệu ngay trong tháng 4 này, hứa hẹn vượt qua cả kì tích của “người anh em” Sun Grand Boulevard chào sân đúng một năm về trước.

Không chỉ ở Sầm Sơn, Sun Group còn cho thấy tham vọng "khai mở" với hàng loạt dự án, “vẽ” lại bản đồ trải nghiệm du lịch của xứ Thanh theo phương ngang (thay vì đi dọc theo hướng biển như lâu nay). Đó là quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En; hay Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng mang phong cách chuẩn Nhật Sun Beauty Onsen tại Quảng Xương vừa được ra mắt vào tháng 3/2022.

Giới đầu tư cho rằng, dù ở loại hình nào, các dự án của Sun Group tại Thanh Hoá đều rất linh hoạt trong mục đích khai thác, dù là kinh doanh, du lịch hay để ở. Đặc biệt, khi được đặt trong một quần thể quy mô, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, các dự án của Sun Group không chỉ giúp mỗi gia chủ thiết lập những giá trị sống mới, đề cao yếu tố nghỉ dưỡng, tối đa hoá đa công năng sử dụng mà còn giúp “giải cơn khát” về hạ tầng du lịch cao cấp tại Thanh Hoá trong nhiều thập kỷ qua.

Doãn Phong