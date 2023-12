{"article":{"id":"2222064","title":"Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi sau 1 tháng du học, nhan sắc gây bất ngờ","description":"Một tháng sau khi sang Australia, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống du học trên mạng xã hội.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi001-742.jpg?width=768&s=00uIBfGgnWZwd0Vpraug7A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi001-742.jpg?width=1024&s=nreBbySg7egftN7-AXCEOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi001-742.jpg?width=0&s=1soKenm_KJvlH3Md0bDzKg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi001-742.jpg?width=768&s=00uIBfGgnWZwd0Vpraug7A\" alt=\"ynhi001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi001-742.jpg?width=260&s=8RR8zvgtnuPCOcb96qVn8w\"></picture>

<figcaption><em>Sau 1 tháng du học, Hoa hậu <a href=\"https://vietnamnet.vn/huynh-tran-y-nhi-tag11997902710149007494.html\">Huỳnh Trần Ý Nhi</a> đăng tải nhiều video trên TikTok chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình. Lần trở lại này của cô thu hút sự chú ý của công chúng.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi002-743.jpg?width=768&s=uAIeu82tir5lPTm6Lt8oBw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi002-743.jpg?width=1024&s=DrKrNL0m4fXAhSCaPzhKXA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi002-743.jpg?width=0&s=kj3fs2fH5kZBhS_vUzdnHg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi002-743.jpg?width=768&s=uAIeu82tir5lPTm6Lt8oBw\" alt=\"ynhi002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi002-743.jpg?width=260&s=YRisBrmTnpvexobxvr9uug\"></picture>

<figcaption><em>Trong nhiều video, Ý Nhi xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, mộc mạc, phong cách ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng. Cô cho biết hiện tại đang sống với người em họ, cả 2 thường xuyên đi siêu thị, nấu ăn cùng nhau. Cuộc sống của Ý Nhi bình yên, hoàn toàn trái ngược với sự hào nhoáng trước đây.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi003-744.jpg?width=768&s=Dlb7IcE9mSigBZA-LHrkoQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi003-744.jpg?width=1024&s=a5MijXggwtRreE0QstPPVA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi003-744.jpg?width=0&s=Ir2v8qL1iVKQBlACphK5Qw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi003-744.jpg?width=768&s=Dlb7IcE9mSigBZA-LHrkoQ\" alt=\"ynhi003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi003-744.jpg?width=260&s=lBQ_EvLF4JlCMxIvAACuOA\"></picture>

<figcaption><em>Nàng hậu còn chia sẻ các hoạt động ở trường. Có thể thấy, Hoa hậu Ý Nhi nhanh chóng làm quen với bạn bè, thầy cô mới. Cô cũng xác nhận đã thích nghi với nhịp sống nơi đây.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi004-745.jpg?width=768&s=2aFdcHFzy6T3zx9ypL38fA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi004-745.jpg?width=1024&s=U8tkwbjuqgmtzn_NFE7T-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi004-745.jpg?width=0&s=BJo7ZV38DLrBlgjqSpCamg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi004-745.jpg?width=768&s=2aFdcHFzy6T3zx9ypL38fA\" alt=\"ynhi004.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi004-745.jpg?width=260&s=0IX3jgFT9GEe-0hVnHQDrg\"></picture>

<figcaption><em>Trước sự thay đổi tích cực của đương kim <a href=\"https://vietnamnet.vn/miss-world-vietnam-tag5422684363368616445.html\">Miss World Vietnam</a> 2023, nhiều khán giả để lại lời khen, đồng thời động viên, gửi lời chúc sức khỏe và mong Ý Nhi nhanh chóng hòa nhập.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi005-746.jpg?width=768&s=qmtri2ClijDkom_qN5CqOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi005-746.jpg?width=1024&s=yG3eYYv2pttYhIE9Ca_wrg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi005-746.jpg?width=0&s=es_s5o-otGva92ciZE09eQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi005-746.jpg?width=768&s=qmtri2ClijDkom_qN5CqOA\" alt=\"ynhi005.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi005-746.jpg?width=260&s=NW-_QUQcWSqIeidDcC375g\"></picture>

<figcaption><em>Một khán giả bày tỏ: “Bây giờ cảm thấy yêu thương Ý Nhi nhiều, không như lúc trước nữa”. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi006-747.jpg?width=768&s=JR0lhHTByUvSWUHvmEyxuQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi006-747.jpg?width=1024&s=NhxljibeZPLwTIj92MBu7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi006-747.jpg?width=0&s=fU0oEM2xa9_dMYWsNr-3gA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi006-747.jpg?width=768&s=JR0lhHTByUvSWUHvmEyxuQ\" alt=\"ynhi006.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi006-747.jpg?width=260&s=BpneLCKyaVroINdzaPQxmQ\"></picture>

<figcaption><em>Trường cô theo học cũng cho biết, Ý Nhi hoàn thành chương trình học ở Việt Nam với số điểm tốt. Ngoài học lực, cô còn được đánh giá cao vì hoạt động sôi nổi trong các phong trào, câu lạc bộ đội nhóm của trường. Đó cũng là lý do Ý Nhi nhận được học bổng trong giai đoạn 2 tại trường đại học mới.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi007-748.jpg?width=768&s=eDLHdB08gwq4b1aIvOhTmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi007-748.jpg?width=1024&s=YT9BvjJOpymtXdK5xmg0Qg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi007-748.jpg?width=0&s=6xY3M5-rW2MkqbTaeP2tMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi007-748.jpg?width=768&s=eDLHdB08gwq4b1aIvOhTmw\" alt=\"ynhi007.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi007-748.jpg?width=260&s=WwKE9J-g827wy5iTup8rKg\"></picture>

<figcaption><em>Trước đó, nàng hậu gây bất ngờ khi xuất hiện tại sân bay. Sau nhiều đồn đoán, cô lên tiếng xác nhận theo học 2 năm chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Sydney, Australia.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi008-749.jpg?width=768&s=NcjqE5mpDP3Wdgp0VbSGLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi008-749.jpg?width=1024&s=J5NWKlwNdmhdF7dxFPlAuQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi008-749.jpg?width=0&s=R4WDM6QIw8jd87ZCAMxm7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi008-749.jpg?width=768&s=NcjqE5mpDP3Wdgp0VbSGLQ\" alt=\"ynhi008.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi008-749.jpg?width=260&s=S2Y7mqMn0JmK4cl-a5WBaA\"></picture>

<figcaption><em>Trước khi thực hiện dự định của bản thân, cô đã cắt tóc hiến cho bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam và dành toàn bộ tiền thưởng khi giành ngôi hoa hậu cho các hoạt động thiện nguyện.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi009-750.jpg?width=768&s=LxtxQEMfHLAtMV4ILF2z2Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi009-750.jpg?width=1024&s=h3e-1aY5cREkTyevQM_4Hw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi009-750.jpg?width=0&s=Lns6JBNnJfYe0sMKa9dpvg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi009-750.jpg?width=768&s=LxtxQEMfHLAtMV4ILF2z2Q\" alt=\"ynhi009.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ynhi009-750.jpg?width=260&s=UWH2vrhP-AizK-WQr72vEg\"></picture>

<figcaption><em>Những hoạt động xã hội của Ý Nhi phần nào lấy lại cảm tình của nhiều khán giả. Không ít bình luận cho rằng nên để nàng hậu sống đúng với lứa tuổi và cho Ý Nhi thêm thời gian để hoàn thiện bản thân trước khi trở lại showbiz.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UHC7.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Khánh Đoan</strong></p>

Trong khi đó MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-2-12-chi-trung-ben-ban-gai-lai-van-sam-dat-nha-voi-con-trai-2222056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-trung-hanh-phuc-ben-ban-gai-mc-lai-van-sam-lan-dau-dat-nha-cung-con-trai-724.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:47:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222009","title":"Đám cưới xa hoa của Quan Sở Diệu gây sốt, vợ kém 11 tuổi đeo 18 chiếc vòng vàng","description":"TRUNG QUỐC - Những hình ảnh trong lễ cưới xa hoa của ca sĩ Quan Sở Diệu cùng người mẫu kém 11 tuổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-xa-hoa-cua-quan-so-dieu-gay-sot-v-kem-11-tuoi-deo-18-chiec-vong-vang-2222009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quan-so-dieu-459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221940","title":"Diễn viên Vân Trang bị chỉ trích vì quảng cáo 'quá lố'","description":"Bài đăng quảng bá cho một loại mỹ phẩm làm trắng da đã biến mất khỏi trang cá nhân của Vân Trang sau khi nhiều khán giả phản ứng gay gắt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-2221940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221784","title":"Vợ kém 17 tuổi mừng Hồ Quang Hiếu lên chức, mong sớm có con","description":"Hơn nửa năm kết hôn, Hồ Quang Hiếu và vợ - người mẫu Tuệ Như đồng hành trong công việc và cuộc sống. Cả hai mong sớm có con để 'vui nhà vui cửa'.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-2221784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-1534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221721","title":"Cuốn 'Take 15: Chú cừu đen'","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài lần đầu tiết lộ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc trong cuốn sách \"Take 15: Chú cừu đen\".","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-doan-minh-tai-lan-dau-tiet-lo-ve-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-2221721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuon-take-15-chu-cuu-den-1568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221798","title":"Nhóm nhạc bị chỉ trích vì 'chu môi, bắn tim' rất lố tại tang lễ nữ nghệ sĩ trẻ","description":"MALAYSIA - Ba nữ nghệ sĩ tươi cười trong đám tang của ca sĩ, diễn viên Queenzy Cheng nhận phản ứng trái chiều từ dư luận","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-nhac-nu-nhan-chi-trich-vi-cuoi-cot-lam-lo-tai-tang-le-cua-queenzy-cheng-2221798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhom-nhac-bi-chi-trich-vi-chu-moi-ban-tim-rat-lo-tai-tang-le-nu-nghe-si-tre-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T21:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221787","title":"G-Dragon phải nộp phạt 933 tỷ đồng dù âm tính với ma túy?","description":"HÀN QUỐC - G-Dragon có thể sẽ phải đền bù số tiền lên tới 933 tỷ đồng dù anh có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy sau nhiều cuộc kiểm tra.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-2221787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-1351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:51:46","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221799","title":"NSƯT Hương Dung tuổi xế chiều: Được tặng NSND, con cái không ai theo nghề mẹ","description":"NSƯT Hương Dung mới đây đã có mặt trong danh sách một trong 77 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND. Chị đã có rất nhiều cống hiến trước đó để có thành tích này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-2221799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-1344.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:48:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221745","title":"Đỗ Mỹ Linh đẹp đôi bên ông xã, vợ chồng Thanh Lam ngày càng mặn nồng","description":"Đỗ Mỹ Linh tháp tùng sự kiện và bày tỏ sự tự hào trước sự giỏi giang của ông xã Đỗ Vinh Quang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-1-12-2023-do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-man-nong-2221745.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-ngay-cang-man-nong-1393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221706","title":"Bộ Văn hoá có thông báo mới sau vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND","description":"NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về việc xét tặng danh hiệu NSND của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-2221706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-978.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221641","title":"Khả Như 'Nhà bà Nữ' váy ngắn nóng bỏng, trẻ hơn nhiều tuổi thật","description":"Khả Như tung bộ ảnh mang đậm sắc màu trẻ trung năng động trước thềm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh 'Trên bàn nhậu dưới bàn mưu'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-that-2221641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-36-918.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221629","title":"Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa","description":"Diễn viên Minh Tiệp vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-2221629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221392","title":"Siêu mẫu được thưởng 13.000 tỷ vì sinh con trai, khốn đốn vì người yêu vỡ nợ","description":"TRUNG QUỐC - Siêu mẫu Ngô Bội Từ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi bạn trai đại gia của cô bỏ trốn ra nước ngoài vì phạm tội và nợ nần.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngo-boi-tu-tung-duoc-thuong-13-000-ty-vi-sinh-con-trai-2221392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sieu-mau-duoc-thuong-13000-ty-vi-sinh-con-trai-khon-don-vi-nguoi-yeu-vo-no-575.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221506","title":"Beyonce mặc trang phục thêu chỗ nhạy cảm ra mắt phim, Taylor Swift tới ủng hộ","description":"Taylor Swift tới ủng hộ đàn chị ra mắt bộ phim tài liệu ca nhạc 'Renaissance' vì trước đó Beyonce cũng dự buổi ra mắt phim 'Eras Tour' của đàn em.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/beyonce-mac-trang-phuc-theu-o-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-2221506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/beyonce-mac-trang-phuc-theu-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:41:50","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221376","title":"Người mẫu nổi tiếng cùng con gái bị sát hại dã man, nghi phạm là chồng cũ","description":"NGA - Nữ người mẫu Irina Dvizova cùng cô con gái 15 tuổi bị sát hại dã man trong khi cậu con trai đang chưa rõ tung tích.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/irina-dvizova-nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-2221376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-da-man-nghi-pham-la-chong-cu-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T00:03:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221346","title":"NSƯT Đặng Châu Anh: Nhớ thương Xuân Phương, 'ông mối' của vợ chồng tôi","description":"Giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh nhắc lại kỷ niệm với người bạn học tài hoa bạc mệnh - nhạc sĩ Xuân Phương - trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-2221346.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-1467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221310","title":"Thanh Bùi: Tôi đang rất ổn, có gì đâu","description":"Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi xuất hiện tại một sự kiện chiều 30/11, nhận nhiều câu hỏi về gia đình vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-bui-toi-dang-rat-on-co-gi-dau-2221310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thanh-bui-neu-lien-quan-gia-dinh-vo-lam-sao-toi-van-ngoi-day-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221198","title":"Hà Thanh Xuân mong sống vui, Quang Lê điển trai sau khi giảm 12kg","description":"Sau biến cố tình cảm, Hà Thanh Xuân lấy lại tinh thần, tự nhủ sống vui, không nghĩ ngợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-30-11-2023-ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-giam-12kg-2221198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-sau-khi-giam-12kg-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220973","title":"Thực hư chuyện cụ bà hơn 70 tuổi vẫn quyết tâm thi Miss Universe","description":"MEXICO - Cụ bà trong lời đồn dự thi Miss Universe Ecuador 2024 là người Mexico có tên Emilia Andrade và chỉ chiến thắng cuộc thi Nữ hoàng Thời đại Hoàng kim (Reina de la Edad de Oro) 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hu-ve-cu-ba-hon-70-tuoi-quyet-tam-thi-miss-universe-2220973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thuc-hu-chuyen-cu-ba-hon-70-tuoi-van-quyet-tam-thi-miss-universe-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:01:59","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221005","title":"Lý do diễn viên Thu Quỳnh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng","description":"Thu Quỳnh vừa nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai Phương trong 'Cuộc chiến không giới tuyến'. Nữ diễn viên cho biết cô sẵn sàng đóng phim nếu có vai phù hợp dù đang mang bầu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-dien-vien-thu-quynh-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-2221005.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-do-dien-vien-thu-quynh-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-471.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220756","title":"Diễm My 9X tiết lộ về doanh nhân Vinh Nguyễn và mẹ chồng rất tâm lý","description":"Nhìn lại hành trình 6 năm yêu, diễn viên Diễm My 9X biết ơn về sự xuất hiện của vị hôn phu - doanh nhân Vinh Nguyễn trong đời mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-my-9x-tiet-lo-ve-doanh-nhan-vinh-nguyen-va-me-chong-rat-tam-ly-2220756.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/diem-my-9x-me-chong-sap-cuoi-nhu-me-ruot-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221000","title":"Thu Hương 'Cô thư ký xinh đẹp': 15 năm bỏ showbiz, thân với vợ cũ của chồng","description":"15 năm vắng bóng nghệ thuật, cuộc sống của diễn viên Thu Hương - người từng được yêu thích qua bộ phim \"Cô thư ký xinh đẹp\" - vẫn được nhiều khán giả quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-huong-co-thu-ky-xinh-dep-15-nam-bo-showbiz-than-voi-vo-cu-cua-chong-2221000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-huong-co-thu-ky-xinh-dep-15-nam-bo-showbiz-than-voi-vo-cu-cua-chong-316.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220902","title":"Đoàn Minh Tài được bạn gái ca sĩ kém 16 tuổi gây bất ngờ trên sân khấu","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài được bạn gái - ca sĩ Sunny Đan Ngọc bí mật chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật trên sân khấu.","displayType":4,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-minh-tai-duoc-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-gay-bat-ngo-tren-san-khau-2220902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doan-minh-tai-duoc-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-gay-bat-ngo-tren-san-khau-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:33:57","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220791","title":"Phương Nhi đẹp tựa ‘nàng thơ’ giữa đồi cỏ hồng Đà Lạt","description":"Từ tháng 11, Đà Lạt bớt mưa, trời trong xanh, thời tiết chuyển lạnh khô, sương mù giăng nhẹ, đồi cỏ hồng bắt đầu đổi màu… chính là thời điểm lãng mạn nhất năm, thích hợp để dạo chơi cùng bạn bè, người thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-nhi-khoe-nhan-sac-nang-tho-ngot-ngao-giua-doi-co-hong-da-lat-2220791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phuong-nhi-dep-tua-nang-tho-giua-doi-co-hong-da-lat-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

