Ngày 25/5, chia sẻ với báo VietNamNet, bác sĩ Vũ Thị Nhung (40 tuổi, công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, sức khỏe của chị đã bình thường. Bác sĩ Nhung là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ xảy ra vào tháng 9/2023.

9 tháng sau tai nạn, bác sĩ Nhung đã trở lại làm việc tại bệnh viện. Vợ chồng chị gửi con ở quê và thuê căn nhà nhỏ trên phố Chùa Bộc (Đống Đa). Trong vụ cháy, chồng và em gái chị Nhung bị thương nhẹ, không có di chứng gì. Chị Nhung bị thương nặng, nguy cơ chết não cận kề, phải mở khí quản và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Những ngày đầu hồi tỉnh, nữ bác sĩ đối diện với cơn ho ra máu, mạt khói, đờm đen kịt, miệng lưỡi lở vì ngộ độc CO. Với khát khao sống, mong được gặp con, chị đã cố gắng vượt qua. Một tháng sau, chị Nhung ra viện, sức khỏe hồi phục được 90%.

Bác sĩ Nhung hiện đã quay lại công việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BSCC

“Trước khi tôi ra viện, các đồng nghiệp ở Trung tâm Phục hồi chức năng đã hướng dẫn tôi tập thở, phục hồi thanh quản. Thời gian đầu, tôi tập chăm chỉ nhưng gần đây bận rộn nên ít rèn luyện hơn. Sắp tới, tôi sẽ đi tập yoga. Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi, tôi bị khó chịu ở cơ quan hô hấp trên nhưng phiền toái này không là gì khi mình được sống”, nữ bác sĩ trải lòng.

Kết quả kiểm tra gần nhất cho thấy não của bác sĩ Nhung bình thường, không có di chứng thần kinh sau ngạt khói CO. Trường hợp của chị được đánh giá là kỳ tích trong cấp cứu nạn nhân ngạt CO do cháy.

Vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính ngày 24/5 khiến bác sĩ Nhung cảm giác xót xa khi sự việc giống hệt với hoàn cảnh của chị hơn 9 tháng trước. “Các nạn nhân cố gắng tìm cơ hội sinh tồn nhưng quá khó vì khói rất độc. Khói xộc thẳng vào mũi, miệng và có thể chết sau vài phút, ít người trụ được”, bác sĩ Nhung tâm sự.

Chị không thể quên được vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại khu chung cư mini ngõ 59 Khương Hạ vào tháng 9/2023. Chị có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, được tập huấn nhưng vẫn gục ngã vì khói độc.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trường hợp cấp cứu cho bác sĩ Vũ Thị Nhung và Thiếu tá Nguyễn Văn Chương - hai nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy là kỳ tích.

Lúc vào viện, bác sĩ Nhung trong trạng thái sốc, hôn mê do ngạt khói, suy hô hấp, suy đa tạng vì nhiễm khí độc, viêm phổi, nhiễm toan nặng... Tưởng chừng không thể qua khỏi nhưng chị đã dần khỏe lại. Bệnh viện Bạch Mai đã trao gần 1,4 tỷ đồng ủng hộ nữ bác sĩ từ sự chia sẻ nghĩa tình của hơn 4.000 cán bộ viên chức, công đoàn ngành y tế và đồng nghiệp các bệnh viện khác.

Đêm 12/9/2023 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngõ 59 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Ngôi nhà có mặt bằng 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống.