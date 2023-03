Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giữ Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi) để xử lý về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Công an củng cố hồ sơ để xử lý cặp đôi này về hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T (3 tuổi, là con của Nguyên).

Khi cộng đồng phẫn nộ, cặp đôi xóa tài khoản Facebook và bỏ trốn

Tối 24/3, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết cầu cứu kèm theo 4 – 5 đoạn clip, ảnh về đôi nam nữ có dấu hiệu bạo hành bé trai 3 tuổi, ép bé hút ma túy.

Bài đăng có dòng nội dung: “Mong mọi người giúp bé để bé được về với ba ruột. Bé bị mẹ dắt theo ở với cha dượng và bị bạo hành. Bé trai chỉ 3 tuổi thôi mà cho nhỏ hút…”.

Các đoạn clip thể hiện cảnh bạo hành bé trai 3 tuổi, ép hút ma tuý khiến cộng đồng phẫn nộ. Ảnh: Cắt từ clip

Những đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền gây bức xúc, phẫn nộ trong cộng đồng.

Cụ thể, một đoạn clip thể hiện hình ảnh người đàn ông ở trần, mặc quần cộc, người đầy xăm trổ đứng chửi thề, dọa một bé trai ở trần, mặc bỉm, bắt cầm chai nước ở vị trí cao. Người đàn ông xăm trổ dọa bé trai không được đánh chị của bé nữa. Cạnh đó có một bé gái đang chơi.

Một clip khác thể hiện hình ảnh người đàn ông xăm trổ có dùng búa, kìm, kéo… để gõ vào vùng kín bé trai đang mặc bỉm khiến bé khóc thét lên.

Đặc biệt, có 1 đoạn clip ngắn thể hiện bé trai bị ép ngồi hút chất nghi là ma túy, người đàn ông châm lửa vào bộ dụng cụ. Bé trai đã ngậm vào ống hút rồi nhả ra. Người quay clip nói giọng phụ nữ có hỏi “ok không?”.

Những đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho hay địa điểm xảy ra vụ việc là tại số 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Đối tượng Lê Văn Bậm được xác định là nhân vật xăm trổ xuất hiện trong các clip. Ảnh: CACC

Thời điểm các đoạn clip lan truyền, anh Trần Minh T. (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến Công an TP.HCM trình báo, mong có biện pháp can thiệp, giải cứu cháu bé (con ruột anh T.) trong các đoạn clip trên.

Theo anh T., từ năm 2021 do mâu thuẫn nên vợ của anh là Nguyễn Thảo Nguyên đã đem 2 con bỏ đi nơi khác. Sau đó anh biết được Nguyên sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm.

Cuối năm 2022, nghe tin Nguyên sử dụng ma túy, anh T. đã đến đón con gái lớn về, còn bé trai A.T sống với mẹ cùng người tình.

Ngày 22/3, anh T. liên lạc, mượn tài khoản Facebook của Nguyên để bán hàng online, sau đó tìm thấy trong tin nhắn các đoạn clip sốc trên. Anh T. đã đăng các clip đó lên mạng để cầu cứu, đồng thời trình báo công an.

Ngay sau khi các clip lan truyền gây phẫn nộ, sợ công an truy lùng, Nguyên và Bậm đã lập tức xóa tài khoản Facebook, khoá điện thoại và ôm bé trai bỏ trốn.

Cuộc truy lùng cặp đôi qua nhiều tỉnh thành

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét với mục tiêu nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng liên quan.

Sau gần 2 ngày truy lùng ở nhiều địa phương, lực lượng Công an TP.HCM đã bắt giữ được Lê Văn Bậm tại nhà mẹ ruột ở huyện Củ Chi. Ảnh: CACC

Nhiều tổ công tác đã chia ra nhiều hướng, tìm đến các địa điểm nghi vấn Bậm và Nguyên có thể lẩn trốn. Các tổ trinh sát đã có mặt ở nhiều địa điểm như: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

Đến 15h30 chiều 26/3, một tổ trinh sát phát hiện Bậm, Nguyên cùng bé A.T đang ẩn náu tại nhà mẹ ruột của Bậm ở số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ Bậm, đưa Nguyên cùng bé A.T về làm việc.

Công an thu giữ ma túy và tang vật có liên quan khi khám xét nơi ở của Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên. Ảnh: CACC

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên về nhiều tội. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của cặp đôi này, lực lượng công an đã thu giữ 0,21g Methamphetamine, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Qua xét nghiệm nhanh, công an xác định, Bậm và Nguyên dương tính với chất ma túy. Riêng cháu A.T được xác định là âm tính với ma túy. Công an đã đưa cháu A.T đi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả là ổn định, chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Bước đầu, Bậm và Nguyên đã có những khai báo liên quan tới vụ việc. Hiện Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Bậm và Nguyên theo quy định pháp luật.

Trong diễn biến có liên quan, anh Trần Minh T. có đơn gửi cơ quan chức năng để được xem xét, đưa cháu A.T về nuôi dưỡng. Về Bậm và Nguyên, anh T. đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.