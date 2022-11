Cuối năm, dòng tiền của nhà đầu tư đang ‘đổ’ vào đâu?

Tương quan giữa các kênh đầu tư

Theo số liệu được công bố bởi Batdongsan.com.vn, tính từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2022, đất và nhà ở có chỉ số tăng giá cao nhất, xếp sau là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm.

Cụ thể, tính đến tháng 6/2022, chỉ số giá đất tăng 86% so với thời điểm tháng 1/2020. Trong khi đó, mặc dù chỉ số giá vàng và chứng khoán đã tăng mạnh vào tháng 1 năm nay, lần lượt tăng 44% và 57% (so với tháng 1/2020) nhưng bước sang tháng 6/2022, giá vàng và chứng khoán đã giảm, nên mức tăng so với tháng 1/2020 còn 34% và 21%.

So với vàng và chứng khoán thì bất động sản có mức độ tăng giá vượt trội hơn

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay thị trường chứng khoán liên tục “lao dốc”, giá chênh lệch quá cao so với thế giới, khiến tâm lý nhà đầu tư rơi vào hoang mang.

Có thể thấy, trong khi các kênh đầu tư khác đang biến động mạnh thì bất động sản (BĐS) được coi là “hầm trú ẩn” an toàn của dòng tiền, là kênh đầu tư sinh lời bậc nhất hiện nay. Đặc biệt là với những dòng sản phẩm bất động sản thực, có tính thanh khoản cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, uy tín của chủ đầu tư.

Bất động sản thực, giá trị thực vẫn hút khách hàng

Là thị trường sôi động bậc nhất cả nước, bất động sản TP.HCM thỏa mãn những điều kiện để thu hút cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu mua để ở. Trong đó, có thể kể đến một số dự án đến từ chủ đầu tư Novaland đang thu hút sự quan tâm của thị trường, khách hàng như BĐS hạng sang The Grand Manhattan ngay lõi trung tâm Quận 1, mô hình Smart Office-tel tại dự án Sunrise Riverside (Khu nam Tp.HCM), tại Quận 11 có dự án The Park Avenue.

Những dự án của tập đoàn Novaland ngoài sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm, thì yếu tố thu hút của các dự án mang thương hiệu Novaland còn đến từ giá trị của BĐS thực, hiện hữu, đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, tiềm năng gia tăng giá trị nhanh, bền vững nên rất được lòng khách hàng, nhà đầu tư. Vì thế, từ loại hình BĐS nhà ở tại trung tâm TP.HCM đến BĐS đô thị du lịch như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram hay bất động sản đô thị vệ tinh như Aqua City (Đồng Nai) cũng đều tạo được dấu ấn với thị trường, thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm, tìm mua.

Các loại hình BĐS do Novaland phát triển đã tạo được dấu ấn với thị trường, thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm, tìm mua. Ảnh: Novaland

Sức hút từ The Park Avenue - BĐS ngay trung tâm TPHCM

Bất động sản khu vực trung tâm TP.HCM không chỉ mang lợi ích đầu tư sinh lời mạnh mà còn được săn đón để an cư, phục vụ nhu cầu ở thực bởi giá trị riêng có và chuỗi lợi ích của BĐS ngay trung tâm mang lại.

Cụ thể, đến cuối tháng 9, nhiều khu căn hộ dịch vụ tại khu vực trung tâm TP.HCM đang có tỷ lệ lấp đầy đạt 75-80%, thậm chí có một số dự án khai thác được 85-90% số phòng. Giá chào thuê căn hộ dịch vụ tại nhiều quận nội thành tăng 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tọa lạc tại 940 Ba Tháng Hai - P.15 - Q.11, TP.HCM, dự án The Park Avenue sở hữu vị trí được đánh giá là đắc địa thuộc hàng bậc nhất của trung Tâm TP.HCM, nơi giao thương của các quận 1-3-5-6-10-11-Tân Bình-Tân Phú. Vì vậy, giá trị của dự án The Park Avenue luôn gia tăng không ngừng, sở hữu giá trị kép cả về đầu tư và an cư.

The Park Avenue có vị trí đắc địa ngay trung tâm giao thương của TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Với nhóm khách hàng đầu tư, dự án The Park Avenue là nơi rót vốn có tiềm năng gia tăng lợi nhuận; khi dự án được bàn giao đưa vào sử dụng với loại hình căn hộ khách hàng có thể ở hoặc cho thuê, với loại hình shophouse vừa tận dụng để kinh doanh, cho thuê mở văn phòng, show room với khả năng sinh lời lớn và ổn định bởi vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đa dạng, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, phù hợp để đầu tư lâu dài.

Với nhóm khách hàng mua để ở, dự án The Park Avenue là sự lựa chọn an cư lâu dài cho gia đình. Sở hữu không gian sống hiện đại cùng tiện ích nội khu hoàn chỉnh tạo nhiều không gian vui chơi, giải trí, sinh hoạt cùng với các địa điểm sinh hoạt cho các gia đình nhỏ như công viên xanh, nhà hàng, quán cafe, bể bơi,… Vị trí ngay trung tâm của TP.HCM cũng giúp việc thông thương thuận tiện, cộng hưởng được hệ tiện ích dịch vụ của khu dân cư hiện hữu như trung tâm thương mại (Lotte, Vạn Hạnh Mall), công viên văn hóa Đầm Sen, sân vận động Thống Nhất, nhà thi đấu Phú Thọ, giáo dục (Đại học Bách Khoa, hệ thống trường học các cấp), y tế (bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Hùng Vương)…

Với các ưu thế nội tại vốn có cũng như cộng hưởng từ hệ sinh thái NovaGroup, The Park Avenue đang là dự án đặc biệt được khách hàng quan tâm; tạo được độ vang lớn trên thị trường, nhà đầu tư săn đón.

Ngọc Minh