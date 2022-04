Cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường, nhiều người thoát nạn trong gang tấc

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (11/4) đang phối hợp với Công an TP Thuận An xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một cuộn thép rơi xuống đường khiến nhiều người hú vía.

Cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi xuống đường - Ảnh: N.A

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một chiếc xe container chở theo cuộc thép nặng hàng chục tấn chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi Bình Dương. Khi đến giao lộ để vào cụm sản xuất Bình Chuẩn thì bất ngờ cuộn thép bị rơi khỏi rơ mooc, cày nát mặt đường nhựa.

Thời điểm này, một số ô tô và xe máy đang di chuyển gần đó đã kịp thời tránh được cuộn thép nên may mắn không xảy ra thương vong.

Mặt đường bị cuộn thép cày nát - Ảnh: N.A

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đáng nói, thời gian gần đây tại Bình Dương liên tục xảy ra các vụ cuộn thép rơi từ xe container xuống đường, gây bất an cho người tham gia giao thông.

Xuân An