Thông tin từ Công an Thanh Hóa xác nhận, liên quan tới vụ án Hạc Thành Tower, ông Trịnh Văn Chiến – cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nộp số tiền 45 tỷ đồng (mỗi ông 22,5 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả.

Hiện vụ án liên quan tới Hạc Thành Tower vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 29/12/2023 Công an Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Khoảng 19h tối cùng ngày, tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Chiến có nhiều cán bộ công an mặc quân phục đứng gác bên ngoài. Bên trong căn nhà cũng có nhiều công an đang thực hiện lệnh khám xét tại nhà ông Chiến.

Ông Xứng (trái) và ông Chiến đã nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả (Ảnh CTV)

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng công an khám xét xong và rời khỏi nhà riêng ông Chiến.

Liên quan tới vụ án trên, trước đó cơ quan công an cũng đã khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Bá Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính; Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý công sản - giá, Sở Tài chính Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Đinh Xuân Hướng (SN 1970), Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã; Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sông Mã;

Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.