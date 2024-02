Ngày 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tồn (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2016, Nguyễn Văn Tồn có vay một số tiền để đầu tư trang trại chăn nuôi heo, bò. Tuy nhiên, do thức ăn đắt đỏ, dịch bệnh và đầu ra không ổn định nên bị cụt vốn.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Tồn (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum)

Đến năm 2018, mặc dù nợ cũ chưa trả, Tồn tiếp tục vay tiền để mua nhà tại phường Trường Chinh, TP. Kon Tum. Nợ mới, nợ cũ dồn về, Tồn dần mất khả năng trả nợ vì không có nguồn thu nhập khác.

Để có tiền trả nợ các khoản vay trước đó, năm 2022, với vai trò là Phó phòng giao dịch của một ngân hàng, Tồn đã gặp một số người dân và đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách. Đồng thời cam kết ưu đãi lãi suất và hoàn trả tiền gốc đúng hạn.

Do tin tưởng Tồn là cán bộ ngân hàng, 4 người dân đã cho Tồn vay nhiều tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Tồn đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đến thời điểm hiện tại tổng số tiền mà Nguyễn Văn Tồn đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.