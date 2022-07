Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị truy tố do sai phạm giao ‘đất vàng’ cho doanh nghiệp

Ngày 6/7, Công an Khánh Hoà đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng (67 tuổi), Đào Công Thiên (60 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ba cựu lãnh đạo tỉnh bị xác định nhiều sai phạm

Theo kết luận, 3 cựu lãnh đạo trên bị xác định có nhiều vi phạm trong quá trình giao hơn 20.000m2 đất tại số 28E đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng) làm chủ đầu tư để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate với tổng mức đầu khoảng 1.250 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng chỉ ra sai phạm của từng người. Ông Nguyễn Chiến Thắng với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh (2011-2016) đã ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Đỉnh Vàng vào tháng 6/2015. Tiếp đó, tháng 10/2015, ông Thắng ký văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án Nha Trang Golden Gate là hành vi lạm quyền.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa trong phiên tòa, hồi tháng 4

Ngoài ra, dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đã biến thành một dự án được công nhận, được thỏa thuận phương án kiến trúc. Công ty chưa được lựa chọn chủ đầu tư theo quy định pháp luật nhà ở thành chủ đầu tư của dự án nhà ở dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng căn cứ, không đúng đối tượng, không đúng hình thức, trái pháp luật. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm tháng 2/2016 là hơn 55,4 tỷ đồng.

Còn ông Đào Công Thiên khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị xác định ký quyết giao và cho thuê đất trái pháp luật đất đai. Ông đã ký việc giao, cho thuê đất mà không đấu giá hoặc không đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đối với ông Võ Tấn Thái, lúc đương nhiệm giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư đã ký các tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư dự án mà lẽ ra phải tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức.

Sau đó, trong vai trò là giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường sau đó, ông Thái đã ký các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trái quy định pháp luật. Hậu quả dẫn đến việc bỏ qua áp dụng pháp luật nhà ở, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại không đúng đối tượng, không đúng hình thức.

Giao đất ‘vàng’ cho doanh nghiệp trái pháp luật

Theo điều tra, đầu năm 2013, Công ty Đỉnh Vàng có văn bản trình UBND Khánh Hòa xin thỏa thuận xin khu đất có vị trí đắc địa, nằm giáp biển đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, vốn là cơ sở của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng Tổng công ty Điện lực Miền Trung để làm khách sạn, căn hộ du lịch với diện tích 14.000 m2.

Khoảng hai tháng sau, khi còn đương nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đã ký đồng ý chủ trương, thỏa thuận địa điểm cho doanh nghiệp này thực hiện.

Khu đất trên nằm giáp biển đường Trần Phú được tỉnh Khánh Hòa giao doanh nghiệp xây khách sạn, căn hộ cao cấp có nhiều sai phạm

Theo đó, Công ty Đỉnh Vàng phải có trách nhiệm làm việc với người đang sử dụng đất thống nhất các phương án bồi thường. Tuy nhiên, UBND tỉnh sau đó thực hiện quy trình thu hồi đất, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ấn định mức bồi thường, hỗ trợ cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Đến năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục có quyết định giao, cho thuê 20.110 m2 đất khu vực trên cho doanh nghiệp xây khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại. Trong đó, hơn 8.220 m2 đất thương mại - dịch vụ được thuê thời gian 50 năm, trả tiền thuê đất một lần. Gần 4.700 m2 đất đô thị được giao đất thu tiền sử dụng để xây dựng căn hộ chung cư. Ngoài ra, hơn 7.200 m2 đất không thu tiền sử dụng để làm công viên cây xanh, hệ thống giao thông, sân bãi.

Chủ đầu tư dự án nộp 75,9 tỷ đồng tiền thuê đất; chi 28 tỷ đồng để bồi thường tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

Năm 2018, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 12.900 m2 cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang.

Cơ quan điều tra xác định, UBND Khánh Hòa thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang sử dụng để giao cho Công ty Đỉnh Vàng là trái quy định pháp luật. Cụ thể hơn, UBND tỉnh đã không thực hiện đấu thầu dự án xây dựng nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án - kiến trúc quy hoạch dự án trái với quy hoạch. UBND tỉnh đã giao đất, cho thuê đất không đúng hình thức, không đúng đối tượng.

Liên quan đến dự án trên, trước đó giữa năm 2021, Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với ông Thắng, Thiên và Thái cùng 6 người khác là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục tố tụng và điều tra, cả hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh và cấp bộ đều không xác định được giá đất cụ thể của khu đất 28E Trần Phú nên cơ quan có thẩm quyền đã hủy các quyết định khởi tố bị can đối với 6 thành viên Hội đồng thẩm định giá đất.

Đến tháng 5/2022, cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với các bị can Thắng, Thiên, Thái.

Liên quan đến các sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp phát nát núi Chín Khúc, hồi tháng 4/2022, ông Nguyễn Chiến Thắng bị TAND tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên 4 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái bị phạt 3 năm tù.

Xuân Ngọc