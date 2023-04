Liên quan đến vụ án, có 11 người khác cũng bị truy cùng tội danh, trong đó có ông Nguyễn Văn Phụng, cựu Kế toán trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty sách và thiết bị trường học Thanh Hóa (Công ty Sách Thanh Hóa).

Theo cáo buộc, năm 2020, Sở GD&ĐT Thanh Hóa triển khai thực hiện 2 gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020- 2021 cho các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng.

Khi đó, bà Phạm Thị Hằng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hằng với vai trò là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, là Chủ tịch Hội đồng mua sắm và trực tiếp chỉ đạo thực hiện 2 gói thầu mua thiết bị dạy học lớp 1 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, chỉ đạo các bị can khác tạo điều kiện cho Công ty sách Thanh Hóa do ông Lê Thế Sơn làm Giám đốc tham gia và trúng thầu.

Bà Hằng bị xác định đã thành lập Hội đồng mua sắm nhưng không thực hiện nhiệm vụ gì liên quan đến 2 gói thầu; ký các văn bản đề xuất của cấp dưới dù biết rõ nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu không công bằng, khách quan.

Hành vi của bà Hằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng; bản thân bị can hưởng lợi 3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Lê Thế Sơn (cựu Giám đốc Công ty Sách Thanh Hóa) đã có hành vi thống nhất với chủ đầu tư tại Sở GD&ĐT để được trúng thầu và cung cấp toàn bộ danh mục giá và thiết bị cho bị can Nguyễn Văn Phụng (cựu Phó Trưởng phòng KHTC, kiêm Kế toán trưởng Sở GD&ĐT Thanh Hóa) làm căn cứ lập dự toán gói thầu số 1, số 2; thông đồng, thống nhất với bên thẩm định giá sửa đổi chứng thư thẩm định giá của 2 gói thầu.

Ông Sơn còn đưa Công ty Lam Sơn và Công ty Sách Điện Biên (do Đinh văn Hữu là giám đốc) vào liên danh sách thiết bị trường học Lam Sơn làm “quân xanh” cài thầu gói thầu số 1.

Bị can bàn bạc thống nhất với ông Bùi Việt Long, Công ty Hoàng Đạo đưa yêu cầu thống số kỹ thuật đặc trưng, tiêu chí sản phẩm và giá máy chiếu Optoma JXA 511 để “cài thầu”.

Hành vi của bị can Lê Thế Sơn bị xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.