Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thanh (43 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, TP Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, bị can Thanh cựu là giáo viên của Trường THCS Nguyễn Trung Trực nên dễ dàng tạo lòng tin với mọi người xung quanh trong việc chơi hụi.

Bị can Phạm Thị Thanh tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Từ năm 2011, bị can Thanh đứng ra làm chủ nhiều hụi. Lúc này, bị can Thanh tỏ ra uy tín với các hụi viên. Nhiều người tin tưởng nên tham gia dây hụi của bị can Thanh.

Đến năm 2017, bị can Thanh mở 17 dây hụi, trong đó có nhiều đồng nghiệp của người phụ nữ ở TP Cà Mau tham gia.

Bị can Thanh dùng thủ đoạn lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, không giao tiền cho hụi viên… Mọi người nghi ngờ Thanh mở "hụi ma" nên trình báo đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định bị can Thanh đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các hụi viên.

Cũng tại Cà Mau, cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Thi (43 tuổi thường trú ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Thi cũng là chủ nhiều dây hụi. Người phụ nữ này bị cáo buộc lập khống danh sách hụi viên, bán hụi…

Cơ quan CSĐT xác định, năm 2020, bị can Thi mở 40 dây hụi tháng cho những nhiều người tham gia. Lợi dụng việc làm chủ hụi, bị can Thi tự ý hốt hụi, bán hụi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.