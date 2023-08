Trao đổi với PV VietNamNet vào tối ngày 23/8, bà Linh Thị Vị, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết sáng cùng ngày anh Vừ Mí Vừ (2004, trú tại thôn Lũng Lầu) trên đường đi làm đã bị trượt chân và rơi xuống khe suối đang có lũ lớn, bị cuốn trôi khoảng 50m.

May mắn người dân phát hiện đã thông tin tới lãnh đạo xã, đúng lúc lãnh đạo huyện, xã và lực lượng công an tới thôn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ, và kịp thời cứu anh Vừ.

Do mưa lớn gây sạt lở nhiều đoạn đường gây khó khăn trong việc đi lại, nên sau khoảng 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa được anh Vừ đến bệnh viện huyện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đưa anh Vừ đi cấp cứu. Ảnh: Hà Linh

Từ đêm 22 đến ngày 23/8, trên địa bàn huyện Mèo Vạc và huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang có mưa to trên diện rộng.

Tại huyện Mèo Vạc, mưa lớn gây sạt lở, ách tách tuyến đường từ trung tâm huyện vào 3 xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ; không đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Trên tuyến Quốc lộ 4C, sạt lở nhiều đoạn ta luy dương từ trung tâm huyện đi các xã Niêm Sơn, Niêm Tòng, Tát Ngà.

Tại địa phận các xã Niêm Tòng, Khâu Vai, nước lớn khiến đất, đá từ trên đồi sạt xuống đường. Theo thống kê ban đầu, tại xã Khâu Vai có hơn 20 hộ dân bị sạt lở đất, đá vào nhà, trong đó 6 hộ bị sập hoàn toàn.

Hiện tại huyện Mèo Vạc đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời, khẩn trương khắc phục sạt lở, ách tắc trên các tuyến giao thông.