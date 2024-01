Với hành vi nhận tiền, chỉ đạo thuộc cấp làm sai lệch hồ sơ vụ án, thả người trái pháp luật, bị cáo Trần Quang Tiến, cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị tuyên phạt 8 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Cuối giờ chiều 18/1, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án nhận tiền thả người trái pháp luật, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, vào tháng 11/2020.

Theo đó, HĐXX đã tuyên 4 bị cáo phạm tội nhận hối lộ với các mức phạt như sau: Trần Tiến Quang, cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn 8 năm tù; Phạm Quang Tuấn, cựu Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn 7,5 năm tù; Nguyễn Hữu Cường, cựu Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn 7 năm tù; Đỗ Hữu Dũng, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn 7 năm tù.

Hai bị cáo bị tuyên tội Đưa hối lộ là Nguyễn Khắc Bẩy (lao động tự do) nhận 3,5 năm tù và Phạm Văn Xâm (lao động tự do) nhận 15 tháng tù.

Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc bị toà tuyên phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù, cho hưởng án treo gồm: Nguyễn Viết Công, cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn; Vũ Duy Thanh, cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn; Vũ Hoàng Văn, cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Phiên toà xét xử Cựu Công an quận Đồ Sơn và các thuộc cấp. Ảnh: LT

Theo nội dung bản án, tháng 11/2020, Tổ công tác Công an quận Đồ Sơn phát hiện quán karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trái phép đột kích, kiểm tra.

Tại đây, Công an đã thu giữ được lượng ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Lực lượng công an đã lập hồ sơ, đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Qua kiểm tra, xác định 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Các cán bộ được phân công xử lý vụ việc đã lập hồ sơ để giải quyết theo đúng trình tự, quy định.

Nhóm đối tượng nghe toà tuyên án. Ảnh: LT

Tuy nhiên, bị cáo Quang, Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch hồ sơ vụ việc theo hướng xử lý hành chính và cùng nhận tiền của người nhà, đối tượng vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định, 4 bị cáo Quang, Tuấn, Cường, Dũng và một bị cáo đã chết, đồng phạm nhận hối lộ số tiền 700 triệu đồng của người nhà và đối tượng vi phạm, từ đó thả người trái pháp luật.

Sau khi có đơn tố cáo dấu hiệu vi phạm, các bị cáo lại tiếp tục chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ, ký khống biên bản... để đối phó với đoàn kiểm tra của Công an TP Hải Phòng.

Các bị cáo ở nhóm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, HĐXX đánh giá đã làm theo chỉ đạo áp đặt của cấp trên, không được hưởng lợi nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đánh giá: "Hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm mất uy tín đối với những người làm công tác tố tụng nói chung và Công an quận Đồ Sơn nói riêng. Do đó, các bị cáo phải bị xử lý nghiêm minh".