Cụ thể khách hàng đặt trước sẽ nhận được sự an tâm với gói dịch vụ chăm sóc VIP Premium của Oppo, gói bảo hành Oppo Care 24 tháng cùng bảo hiểm rơi vỡ trong 12 tháng tối đa lên đến 7 triệu, trả góp lãi suất 0%.

Đặc biệt, CellphoneS tặng thêm gói bảo hành mở rộng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, trợ giá khi thu cũ lên đời tối đa đến 5 triệu cho Find N3. Trong khi đó, người mua Oppo Find N3 Flip sẽ nhận được tai nghe Enco Air 3, trợ giá 2 triệu khi thu cũ. Khách hàng SVIPS được giảm giá thêm 1% và đặt hàng trước mà không cần phải đặt cọc tiền.

Dự kiến CellphoneS mở bán sớm vào tối ngày 10/11

Tối ngày 29/10, CellphoneS tổ chức buổi tiệc dành cho 50 khách hàng đặc biệt. Tại đây, khách mời trải nghiệm sản phẩm tận tay, dùng bữa và lắng nghe chia sẻ trải nghiệm từ Hải Triều (Schannel). Với sự hút của trải nghiệm về nghe và nhìn, có đến 50% người tham dự buổi tiệc đã đặt cọc sản phẩm.

Điện thoại Oppo mới mang một số điểm khác biệt: công nghệ nếp gấp tàng hình, màn hình phụ có tỉ lệ phù hợp cũng như tối ưu ứng dụng, thông số camera và cấu hình vượt trội trong một thiết kế mỏng nhẹ… Chuyên gia công nghệ nhận định, các sản phẩm của Oppo sẽ tạo ra sự cạnh tranh và đa dạng lựa chọn cho người dùng smartphone cao cấp.

Hệ thống CellphoneS đã mở bán khả quan thế hệ đầu màn hình gập dạng vỏ sò của Oppo trong tháng 4 vừa qua. Với những nâng cấp về thiết kế, đặc biệt camera, hiệu năng cũng như trải nghiệm của Oppo Find N3 series…; CellphoneS đặt mục tiêu tăng trưởng 300% cho dòng sản phẩm này.

Đại diện CellphoneS chia sẻ: “Smartphone màn hình gập đang có sự tăng trưởng mạnh và mang tới nhiều điều mới mẻ cho thị trường di động, chúng ta mới đang chỉ trong giai đoạn đầu của xu hướng hướng này. Do vậy việc có thêm một hãng điện thoại tham gia và hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường là hoàn toàn có thể. Cơ hội đang rộng mở cho tất cả các hãng… CellphoneS hi vọng sẽ là điểm mua sắm sản phẩm Oppo tin cậy, đảm bảo chính hãng an tâm cùng mức giá tốt đi kèm nhiều chính sách thu cũ lên đời, thanh toán tiện lợi cho khách hàng mới ở khu vực tỉnh thành”.

Trải nghiệm Oppo Find N3 series tại CellphoneS

Hiện hai sản phẩm Oppo Find N3 và Find N3 Flip mới đã được trưng bày tại các khu vực booth demo của CellphoneS. Người yêu công nghệ có thể ghé qua hơn 35 cửa hàng trên toàn quốc để tận tay trải nghiệm thiết kế, những nâng cấp của dòng smartphone màn hình gập cao cấp của Oppo.

Các sản phẩm Oppo dòng A, dòng Reno và Find đang có ưu đãi tốt ở CellphoneS

Tìm hiểu, mua sắm smartphone Oppo tại hơn 115 cửa hàng CellphoneS khắp 30 tỉnh thành; mua online trên website; hoặc liên hệ Hotline 18002097 để được tư vấn. CellphoneS hỗ trợ miễn phí giao hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online dễ dàng. Ngoài ra, CellphoneS có hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui để hỗ trợ khách hàng dịch vụ bảo hành , sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian dài sử dụng.

Lệ Thanh