Chiều 16/1, Sở TT&TT TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, năm 2023, thành phố đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát chủ đề “Năm Dữ liệu số quốc gia”. Đến nay, Đà Nẵng có các cơ sở dữ liệu (CSDL) nền và khoảng 100 dữ liệu chuyên ngành chia sẻ dùng chung qua LGSP; 400 thiết bị IoT quan trắc/cảm biến cung cấp dữ liệu theo thời gian thực; CSDL công chứng bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng sử dụng có thu phí; 10 dữ liệu mở tạo ra giá trị mới (mục tiêu đến năm 2025 có 50 bộ dữ liệu mở tạo ra giá trị mới).

Đà Nẵng đang thí điểm triển khai xây dựng nền tảng DanangChain để phục vụ hộ dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế số. Đặc biệt, CSDL kết quả thủ tục hành chính (TTHC) số không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tái sử dụng không cần nộp bản giấy mà còn giúp cơ quan nhà nước bỏ/giảm khoảng 180 TTHC cấp lại do hư hỏng, mất (10% trong tổng TTHC số); cấp ngay TTHC cấp đổi (khoảng 10% trong tổng TTHC số).

Trung tâm IOC Đà Nẵng là nơi thu thập, tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực.

Đáng chú ý, năm 2023, tổng doanh thu ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 36.571 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.

Theo ước tính của Bộ TT&TT, tỷ trọng kinh tế số năm 2022 của Đà Nẵng chiếm 19,76% GRDP thành phố. Tính đến nay có 83,14% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 99,82% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Cổng Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng được Bộ TT&TT kiểm tra, đánh giá, xếp loại A (cao nhất). Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ của toàn thành phố đạt 96%, vượt xa giá trị trung bình toàn quốc vào năm 2023 (48,5%); tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 82%, vượt xa giá trị trung bình toàn quốc vào năm 2023 (38,3%)…

Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao chất luợng cuộc sống của nguời dân. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất luợng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền.

Trong đó, mục tiêu chính là triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố. Triển khai thúc đẩy phát triển công nghiệp Chip bán dẫn vi mạch và AI.

Đặc biệt, Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2024 doanh thu của ngành Thông tin và Truyền thông tăng 8,9% so với năm 2023. Doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD.