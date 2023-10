BĐS đô thị cao cấp đầy triển vọng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính tới 15/9, TP đã cấp mới 82 dự án vốn FDI với giá tổng giá trị 11,888 triệu USD. Tới nay, thành phố cũng đã điều chỉnh tăng vốn cho 29 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 20,183 triệu USD và 23 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 3,093 triệu USD…

Triển vọng trở thành “hub” công nghiệp công nghệ cao, bên cạnh định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tầm cỡ quốc tế tạo dư địa để Đà Nẵng thiết lập hệ thống hạ tầng đô thị tương thích nhằm đón đội ngũ chuyên gia trong ngoài nước đến an cư, làm việc lâu dài.

Đà Nẵng sẽ là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia trong, ngoài nước đến an cư, làm việc. Ảnh Shutterstock

Với mức sống ngày càng cao, người Đà Nẵng cũng gia tăng nhu cầu về cuộc sống hiện đại, tiện ích tương tự các thành phố lớn Hà Nội hay TP.HCM. Ghi nhận của DKRA cho thấy, thị trường BĐS Đà Nẵng đón tín hiệu khả quan trong quý III/2023. Phân khúc căn hộ hạng A và hạng C dẫn dắt nguồn cung mới, lần lượt chiếm 52,5% và 47,5% tổng nguồn cung mới toàn thị trường. Sức cầu chung ghi nhận sự phục hồi tích cực, tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 57%, gấp 3,6 lần so với quý II/2023, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Đà Nẵng đang mở rộng hướng phát triển phân khúc bất động sản cao cấp trong đô thị, hướng tới nhu cầu an cư của giới thành đạt cũng như cộng đồng chuyên gia, người nước ngoài, lao động chất lượng cao từ các tỉnh thành khác “di cư” về thành phố đáng sống.

Phân khúc BĐS cao cấp trong đô thị đang được mở rộng hướng phát triển. Ảnh phối cảnh minh họa

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, Đà Nẵng có dư địa lớn để phát triển những loại hình đô thị theo hướng mới như đô thị thông minh, đô thị xanh, tổ hợp BĐS hiện đại đầy đủ tiện ích. Bởi những người nước ngoài có thu nhập tốt luôn cần các khu đô thị đáp ứng được yêu cầu về môi trường sống, chất lượng dịch vụ...

Phân khúc chủ lực của Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Bất động sản cao cấp được định nghĩa bởi các yếu tố: vị trí, chất lượng, kiến trúc, tiện ích, dịch vụ. Sở hữu vị trí dòng huyết mạch chủ lưu của thủ phủ miền Trung, những mảnh đất đẹp ven sông Hàn, vì thế, ngày càng đắt giá bởi vừa có vị trí “đắt giá” vừa mang giá trị phong thủy thịnh vượng.

Trong bối cảnh hiếm hoi của quỹ đất ven sông Hàn, mới đây đã xuất hiện tổ hợp BĐS đa năng Sun Cosmo Residence Da Nang đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần và đủ của loại hình BĐS cao cấp đô thị. Vị trí ven sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý, tại giao lộ của những cung đường huyết mạch, cách biển Mỹ Khê chỉ 1km; mô hình compound đầy đủ tiện ích; kiến trúc hòa quyện hiện đại và truyền thống; chất lượng dịch vụ 5 sao giúp dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Trong đó tòa tháp Panoma 2 nằm sát sông Hàn với 4 mặt tiền: đường Trần Thị Lý, Chương Dương, Nguyễn Tư Giản và Phạm Hữu Kính đang được đánh giá là tòa tháp “hot” nhất thị trường quý IV/2024 do đã đáp ứng trúng nhu cầu về những căn hộ cao cấp ven sông an yên giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi ven sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa

Anh Đức Hoàng (chuyên gia IT công ty Nhật Bản tại Đà Nẵng) đánh giá, BĐS tại Đà Nẵng có mức giá dễ chịu so với nhiều thành phố khác như Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang.

“Tôi và nhiều chuyên gia đang sống và làm việc tại Đà Nẵng rất quan tâm tới không gian sống. Tòa tháp Panoma 2 đáp ứng được điều này, trước hết là nằm ven sông Hàn, tiếp đến là có tới 3 mặt hướng sông và 1 mặt hướng biển. Căn hộ nào cũng có không gian thoáng cùng tầm nhìn bao trọn sông Hàn, đô thị sôi động, biển Mỹ Khê lãng mạn”, anh Hoàng tâm đắc.

Theo đại diện nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group), ngay từ khi lên ý tưởng thiết kế hai tòa tháp căn hộ The Panoma, chủ đầu tư đã làm việc với Công ty tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới Aedas để tối ưu hóa không gian và tầm nhìn cho từng căn hộ. Đứng từ ban công hay mỗi ô cửa, cư dân sẽ mãn nhãn ngắm sông Hàn, thành phố căng tràn sức sống, cặp song cầu Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, vòng quay Mặt trời, xem pháo hoa mỗi mùa lễ hội quốc tế…

Không chỉ sở hữu tầm nhìn thoáng rộng, ngắm trọn mỹ cảnh, cư dân Panoma 2 có thể dạo bước trong công viên Nguyễn Văn Trỗi 10ha cận kề, di chuyển bằng du thuyền tại bến đậu ngay khu biệt thự cao cấp Euro Village cách đó vài phút đi bộ.

Cư dân Panoma 2 sẽ có hơi hội trải nghiệm bộ sưu tập tiện ích cao cấp. Ảnh phối cảnh minh họa

An yên trong không gian sống riêng tư, tiện nghi bên bờ sông Hàn, cư dân Panoma 2 vẫn hòa nhập nhanh chóng vào nhịp sống hiện đại nhờ chuỗi thương mại dịch vụ tại chân đế tòa nhà và khu thấp tầng The Cosmo. Đồng thời, hệ tiện ích nội khu cao cấp như gym, spa, bể bơi…giúp cư dân trải nghiệm chất sống thăng hoa. Dịch vụ quản lý cao cấp, từ tâm cũng sẽ đảm bảo cho các chủ nhân cuộc sống an toàn, an tâm và hài lòng.

Nhờ những giá trị hiếm có từ vị trí, kiến trúc, tiện ích, tòa tháp căn hộ Panoma 2 nói riêng và tổ hợp Sun Cosmo Da Nang Residence tạo nên “chất sống mới” năng động, hiện đại, dẫn dắt thị trường và được dự báo sẽ trở thành phân khúc chủ lực của Đà Nẵng giai đoạn mới.

Doãn Phong