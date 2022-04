Đã tìm thấy thi thể bốn nữ sinh bị đuối nước khi tắm hồ ở Nghệ An

Danh tính của bốn nữ sinh bị đuối nước được xác định là: Hoàng Q.T., Võ Thị T.M., Nguyễn H.G. và Hoàng Thị L.A., đều sinh năm 2008, cùng trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, hồ nước nơi nhóm học sinh gặp nạn là hồ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sâu hơn 4m. Hiện trường xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm 6 em học sinh nữ lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rủ nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sẩy chân rơi xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị nước sâu nhấn chìm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng cùng người dân tổ chức cứu nạn, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Theo TTXVN