'Đặc sản' Hà Nội tăng giá gấp đôi, khách vẫn chịu chơi lùng mua

Mùa hoa cúc họa mi Nhật Tân (Hà Nội) đã chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Yagi, một số vườn còn sót lại ít ỏi hoa được người dân thu hoạch với giá bán gấp đôi năm ngoái.

Theo khảo sát của PV VTC News, cúc họa mi Nhật Tân đang được bán ngoài thị trường với giá 150.000-180.000 đồng/bó, đắt hơn nhiều so với cúc họa mi được trồng ở các vùng khác đang có giá từ 120.000-150.000 đồng/bó. Người bán cho biết, hoa cúc hoạ mi Nhật Tân thường có nụ to hơn, cánh hoa dày, trắng và đẹp hơn so với các loại cúc họa mi được trồng ở vùng khác.

Ngoài bán hoa, nhiều người còn tạo hình những bó hoa cúc hoạ mi thành những mẹt, rổ hoa, gánh hoa để cho khách thuê chụp ảnh, với giá vài chục nghìn đồng một lần thuê.

Cúc họa mi tại làng hoa Nhật Tân (Hà Nội). Ảnh minh họa: Giang Trịnh

Mận cành Tây Bắc về Hà Nội sớm, giá 150.000 đồng/bó đắt khách

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở Hà Nội đã bắt đầu có sự xuất hiện của những loài hoa đặc trưng cho Tết như hoa đào, hoa mận. Báo Tiền Phong cho biết, sự xuất hiện của những cành đào, cành mận trên phố vào mùa này không chỉ là điểm nhấn mà còn thu hút được nhiều khách hàng yêu hoa mua sắm.

Ông Hùng - tiểu thương chợ hoa Quảng An - cho hay, hiện hoa mận mới vào đầu vụ, số lượng ít. Những cành mận sớm có kích thước lớn, nụ hoa mập mạp, giá cả cũng khá mềm so với dịp giáp Tết. Nhưng so với giá năm trước thì có phần cao hơn do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, số lượng cành đẹp cũng bị giảm đi đáng kể. Hiện mỗi bó hoa mận khoảng 5-6 cành có giá bán là 150.000 đồng.

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, xu hướng chơi hoa mận, hoa đào sẽ ngày càng tăng vào dịp Tết, đặc biệt là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng những sản phẩm mang giá trị truyền thống và gần gũi với thiên nhiên. Năm nay, mận, đào cành Tây Bắc dự kiến sẽ khá đắt hàng do đào Nhật Tân vừa chịu thiệt hại lớn do bão số 3.

Sầu riêng vào mùa cả thế giới chỉ Việt Nam có, giá chót vót

Xuất khẩu sầu riêng chỉ 1 tháng đã đem về khoảng 16.850 tỷ đồng. Đáng nói, “vua trái cây” lại bước vào mùa cả thế giới chỉ Việt Nam có nên giá đang tăng cao chót vót.

Những ngày gần đây, giá sầu riêng tại các vùng trồng tăng mạnh do khan cung, trong khi cầu vẫn tăng cao. Ông Nguyễn Nhật ở xã Xuân Định (Xuân Lộc, Đồng Nai), cho biết, giá sầu riêng Thái tại khu vực Đông Nam Bộ đã tiến sát mốc 200.000 đồng/kg với hàng loại 1, sầu riêng Ri6 đang được thu mua tại vựa với giá 150.000 đồng/kg.

Nói về nguyên nhân đẩy giá sầu riêng tăng mạnh, ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp (Tiền Giang), cho biết năm nay thời tiết không thuận lợi với cây trồng này. Thế nên, hoa sầu riêng nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả thấp dẫn đến sản lượng ở vụ nghịch giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào vụ nghịch, giá sầu riêng ở nước ta tăng cao chót vót. Ảnh: Mạnh Khương

“Ở miền Tây, hiện có đến vài trăm vựa thu mua sầu riêng. Hàng khan hiếm, thương lái lùng khắp các vườn càng đẩy giá sầu lên cao”, ông Lộc nói.

Đặc biệt, sầu vụ nghịch bắt đầu thu từ tháng 10 năm nay kéo dài cho đến tháng 2 năm sau cũng là thời điểm gần như Việt Nam độc quyền sầu riêng tươi nguyên trái trên thị trường thế giới vì các nước khác đã hết mùa thu hoạch. Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt ký đơn hàng xuất khẩu với phía đối tác Trung Quốc buộc phải giao hàng theo đơn đúng hẹn, nên thời điểm này giá nào họ cũng phải thu mua cho đủ. (Xem chi tiết)

Hé lộ nguyên nhân khiến giá cau Việt xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc

Biến động giá cau xuất khẩu vừa được giải mã tại hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm rau củ quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc”, do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức chiều 12/11 ở Hà Nội.

Giá cau Việt xuất khẩu sang thị trường tỷ dân tăng vọt khi sản lượng lớn cau trồng ở đảo Hải Nam bị thiệt hại do bão. Ngay khi nguồn cung tại Trung Quốc hồi phục, giá cau nhanh chóng tuột dốc. (Xem chi tiết)

Vé máy bay Tết bán chậm

Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết nhưng thị trường vé máy bay khá trầm lắng, nhiều chặng bay bận rộn mọi năm vẫn còn vé.

Theo VTV, tại những đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc hay Côn Đảo, nơi mọi năm thường khan vé từ sớm, năm nay vẫn còn nhiều lựa chọn với khung giờ linh hoạt. Giá vé khứ hồi chỉ từ 2,6-3,6 triệu đồng, mức không chênh lệch nhiều so với ngày thường và thậm chí thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Các đường bay "vàng" như TPHCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh vẫn còn vé với giá khứ hồi dao động từ 5,7-7,4 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí).